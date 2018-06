Así es cómo puedes ayudar a los niños que han sido víctimas de la separación familiar en la frontera

Numerosas organizaciones en el país están ayudando a los niños de familias inmigrantes que han sido separadas en la frontera. Estas son algunas de ellas:

Catholic Charities of the Rio Grande Valley proporciona a las familias de refugiados comida y ropa abrigadas después de que el Departamento de Seguridad Naciona los libera. En este momento están aceptando donaciones a través de su página de internet . También requieren insumos como artículos de tocador para hombres y mujeres (desodorante, pasta de dientes, cepillos de dientes, peines, etc.), zapatos (sandalias, tenis, mocasines, etc.) para hombres, mujeres, niños y bebés de todos los tamaños y ropa (pantalones, camisetas, blusas, ropa interior, etc.) para niños y adultos de todos los tamaños.

RAICES es una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos y de bajo costo a niños, familias y refugiados inmigrantes en Texas. Está aceptando donaciones y voluntarios en su sitio web. Además, la campaña # postcards4families donará 5 dólares a RAICES por cada postal que niños escriban para ayudar a los niños inmigrantes separados.

Asylum Seeker Advocacy Project proporciona a los solicitantes de asilo asistencia jurídica y apoyo comunitario en todo el país. "Nuestros clientes han viajado miles de millas y se han enfrentado a terrenos peligrosos para llevar a sus familias a un lugar seguro. Luchamos junto a ellos para mantener a sus familias en Estados Unidos y a salvo de cualquier daño", explican.

Hispanic Federation activó una línea telefónica para que los ciudadanos puedan conectar con sus representantes sobre el tema de la separación familiar. También hacen un llamado para usar la etiqueta #FamiliesBelongTogether en las redes sociales.

South Texas Pro Bono Asylum Representation Project (ProBAR) brinda servicios legales gratuitos a los solicitantes de asilo detenidos en el sur de Texas.

Kino Border Initiative fomenta la solidaridad binacional a través la asistencia humanitaria directa y acompañamiento a migrantes. La organización señala "haber sido testigo del profundo dolor y la angustia de la separación familiar de cerca. La nueva política de enjuiciamiento ha puesto en peligro a los niños, los más vulnerables, creando una situación indefendible de angustia y trauma intensificada".

ActBlue tiene un botón de donación en su sitio para donar a los niños en la frontera a través de varias organizaciones.

Freedom for Immigrants es otra organización que se opone a la detención de inmigrantes. "Estados Unidos tiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo. En un día cualquiera, más de 40,000 niños y adultos languidecen en cárceles y prisiones de inmigrantes. No tienen acceso a un abogado nombrado por el tribunal, una llamada telefónica gratuita o un juicio rápido" dicen en su página de internet .

The CARA Project actualmente está reclutando abogados, estudiantes de leyes y asistentes legales con experiencia en trabajo de asilo. El grupo les pide a los voluntarios que dominen el español o que quieran trabajar con un intérprete.

Voto latino está organizando una concentración en Tornillo, Texas el 24 de junio, el sitio donde se ubica la primera ciudad de carpas construida para albergar a niños inmigrantes separados de sus padres. La organización también invita a sumarse a su campaña en redes sociales con la etiqueta #stopseparation.

Kids In Need of Defense se asocia con firmas de abogados, corporaciones y asociaciones de abogados para crear una red nacional pro bono para representar a los menores no acompañados a través de sus procedimientos de inmigración. Los voluntarios no necesitan tener experiencia en leyes de inmigración.

The Women’s Refugee Commission está circulando una petición para que se mantengan las familias unidas, también están recibiendo donaciones para madres desplazadas . Kids In Need of Defense (KIND): protege a los menores no acompañados que ingresan solos al sistema de inmigración de EEUU para garantizar que ningún niño comparezca ante un tribunal sin un abogado. "Hemos ayudado a miles de niños a encontrar un refugio seguro y ser libres del miedo, muchos por primera vez en sus jóvenes vidas. La mayoría está huyendo de algunos de los países más peligrosos del mundo", señalan.

The American Immigration Lawyers Association va a ofrecer voluntarios para que representen a las familias con su evaluación de asilo, audiencias de fianza, representación de asilo en curso, etc. Más información de cómo ser voluntario aquí .

El Young Center for Immigrant's Rights está aceptando donaciones para velar que se cumplan los derechos de los niños en los procedimientos de inmigración. También busca defensores de los niños que visiten a los niños inmigrantes dentro de los centros de detención semanalmente y los acompañen a los procedimientos de inmigración.

CASA en Maryland, D.C., Virginia y Pennsylvania, litiga, defiende y ayuda con la representación de menores que necesitan servicios legales. "Trabajamos para crear una sociedad más justa construyendo poder y mejorando la calidad de vida en las comunidades de clase o inmigrante", explican en su website .

American Immigrant Representation Project (AIRP), un proyecto de representación legal de inmigrantes, dice: que "los inmigrantes detenidos están aislados de sus familias y comunidades, sufren malas condiciones de confinamiento, a menudo son detenidos en jurisdicciones con leyes desfavorables para los inmigrantes; y,experimentan tasas de representación legal extremadamente bajas".

We Belong Together "tiene como objetivo movilizar a las mujeres en apoyo de políticas de inmigración de sentido común que mantendrán unidas a las familias y empoderarán a las mujeres".

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el mayor grupo de derechos civiles del país, está demandando al gobierno por separar a familias inmigrantes que buscan asilo en EEUU. "Quiera o no el gobierno de Trump llamar a esto una 'política', sin ninguna duda ha llevado adelante una práctica generalizada dedicada a arrancar a los niños de las manos de sus padres", explican. Tienen una herramienta en su página de internet para que las personas se comuniquen con sus congresistas y expresen sus preocupaciones.

Las Americas Immigrant Advocacy Center proporciona representación legal a los inmigrantes que de lo contrario no podrían pagarla. Está aceptando voluntarios y donaciones .

The Austin Bar Association Civil Right and Immigration Section está coordinando la capacitación de abogados pro bono para manejar entrevistas de miedo creíbles para solicitantes de asilo.

American Gateways proporciona servicios legales y representación a padres separados. Actualmente está buscando voluntarios para representar a los padres detenidos que han sido separados de sus hijos.

Diocesan Migrant & Refugee Services es el mayor proveedor de servicios de inmigración gratuitos y de bajo costo en el oeste de Texas y dice que es la única organización en El Paso que atiende a niños no acompañados.

National Justice for Our Neighbors proporciona servicios legales gratuitos y de bajo costo a individuos y familias inmigrantes en Texas.

El Lutheran Immigration and Refugee Service está recaudando dinero para proporcionar a los niños inmigrantes "alojamiento y camas inmediatas, servicios médicos, asesoramiento y terapia para ayudarlos a lidiar con el trauma de la separación familiar".

Together Rising está recaudando dinero destinado a grupos de defensa que trabajan para reunir a los niños inmigrantes con sus familias.