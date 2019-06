Anulan la deportación de un refugiado iraquí que se resguardó 730 días en una iglesia

A pesar de la noticia, Albumohammed aún se siente asustado por dejar la iglesia. "No era fácil vivir solo en estas habitaciones, este pequeño patio, preguntándose si había alguna esperanza". "Nada puede hacerte más feliz que la libertad", dijo.

Los días en el sotano de una iglesia

"En estos últimos años he tenido que crecer mucho, hago las cosas por mi cuenta y ahora no me siento tan sola porque recuperé a mi papá", expresó Courtney, hija de Albumohammed.