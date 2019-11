Agentes fronterizos ahora pueden obtener información clasificada de inteligencia. Los expertos dicen que eso es peligroso

"Tenemos un secretario suplente que podría salir de un momento a otro bajo la orden de un tweet", dijo Carrie Cordero, investigadora principal del tanque de ideas de ambos partidos basado en Washington, Center for a New American Security. "El procurador general del DHS, responsable a final de cuentas de asegurar que se sigan las reglas de supervisión, fue despedido hace poco. Entonces, existen preguntas reales en cuanto al tipo de decisiones administrativas que se están tomando".

Brian Katz, ex analista de la CIA y miembro actual del tanque de ideas sobre política exterior, Center for Strategic and International Studies, indicó que algunos miembros de la comunidad de inteligencia no confían en la supervisión del DHS de un programa de este tipo, debido a que la agencia está siendo dirigida en gran medida por asignados políticos que pueden ser influenciados por cualquier motivación que empuje el presidente. "Creo que eso es particularmente grave en la presente administración, dadas las políticas que la dirección del DHS ha promovido o ejecutado", agregó.