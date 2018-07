El gobierno asegura que ya ha reunificado a 57 menores de 5 años separados en la frontera, pero aún faltan 46

Según un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ), desde las 7:00 am ET de este jueves, 57 niños han sido reunidos con sus familias. La nota especifica que otros 46 no lo han sido debido a que "no son elegibles" bajo los criterios establecidos por el gobierno o las cortes.