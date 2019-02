Cómo afrontar tu nueva declaración de impuestos: estos son los cambios más relevantes

Aunque en esta temporada de impuestos parece haber más confusión que nunca por la entrada en vigor de la nueva ley tributaria aprobada por el Congreso, Cristina Cave lleva cuatro años batallando con mitos y confusiones y ayudándole a la comunidad hispana en Houston a resolver sus dudas y presentar de la mejor manera sus impuestos. Sabe que, en general, este es un proceso en el que la gente se siente confundida e intimidada y sabe, sobre todo, que hay mucha información falsa alrededor.

“En todo el país hay lugares en donde se ofrece preparación de impuestos completamente gratuita a personas o familias que no ganan más de $60,000 al año, todos suelen tener servicio en español o en otros idiomas y estos lugares incluso están enlistados en el IRS y se encuentra con tan solo poner el zip code”, explica Cave, quien este año, de nuevo, de la mano de la organización BakerRiplay se adentra en los barrios latinos para ayudar a las familas con sus dudas y preocupaciones.

A la final su labor también es crear un poco de conciencia sobra la relevancia de pagar impuestos, incluso si se es indocumentado. “Si la gente no paga impuestos luego las posibilidades de un crédito de estudio o hipotecario se hacen casi imposibles además de correr el riesgo de ser auditado por el IRS”.



En ese trabajo cercano con la comunidad, Cave ha detectado algunas confusiones y mitos muy comunes al momento de presentar sus impuestos, sobre todo ahora que la ley dispone nuevas reglas:





¿Voy a seguir recibiendo créditos por mis hijos menores de edad?

Antes las familias podían obtener hasta 1,000 dólares si sus hijos calificaban como dependientes, incluso si no tenían número de seguridad social. Pero ahora con la nueva reforma tributaria las cosas han cambiado. La ley ofrece hasta 2,000 dólares por menor, pero los niños tienen que tener número de seguridad social, es decir, los niños indocumentados que solo cuentan con su número ITIN de identificación tributaria ya no aplicarán para estos créditos.

Entonces si soy indocumentado, ¿ya no puedo aplicar a ningún crédito?

Hay un nuevo crédito hasta de 500 dólares que se otorga por un dependiente adicional. Este crédito aplica solo para los dependientes que viven en Estados Unidos, pueden ser menores o mayores de edad y ahí sí califican aquellos que tienen número ITIN. Así que los que saben que ahora sus hijos no van a calificar para el crédito más alto pueden calificar para este otro crédito contemplado en la nueva ley tributaria.

¿Mientras más dependientes agregue en mi declaración más reducciones voy a recibir?

Con la ley anterior había un dinero que se podía deducir por uno mismo y por las personas que eran dependientes que, para el periodo grabable de 2017, era de 4,050 dólares por persona. Así, entre más dependientes más reducciones se recibía. Pero eso cambió radicalmente con la nueva ley. Ahora con la reforma lo que se hizo fue eliminar esta provisión, porque eliminó las exenciones personales y esto puede afectar sustancialmente a las familias latinas más numerosas, y quizás sea este el lugar en donde vean un mayor impacto.

Como todos los años ¿es mejor que siga usando la deducción detallada?

Esto va a ser muy importante para los hispanos. Muchos inmigrantes ganan por cheque o en efectivo y lo que suelen hacer es detallar sus gastos, usando la forma larga o 'deducción detallada' para presentar sus impuestos. Lo usual era enlistar cuánto habían ganado durante el año y cuánto invirtieron en gastos relacionados con su trabajo que no les habían reembolsado.

Los contribuyentes solían elegir esta modalidad porque la cantidad total de deducciones detalladas era mayor que la cantidad deducible a través de la deducción estándar. Sin embargo, ahora, los topes de la deducción estándar se han duplicado tanto para solteros como para parejas. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes el tope para una pareja casada era de 12,000 dólares, por ejemplo, y esa pareja tenía gastos de 13,000 dólares tenía que recurrir a la otra modalidad, pero ahora, la deducción estándar ha duplicado sus topes, así que esa misma pareja tiene un tope de 24,000 dólares en donde encaja perfectamente su nivel de gastos.

Elegir una manera u otra puede, sobre todo, hacer más fácil el trámite.

¿Puedo pagar impuestos si mi número ITIN está vencido?

Lo primero que hay que saber es que si el número de ITIN está vencido no se pueden presentar impuestos.

Muchas personas no saben que este número de identificación tributaria debe renovarse, porque esto solo se ha implementado desde hace tres años. El IRS suele enviar una notificación por escrito del vencimiento seis meses antes, pero como mucha de la gente con ITIN, es decir, que no tienen seguro social, se muda constantemente, no recibe esta notificación.

Hay dos maneras muy sencillas para saber si este número está vencido. La primera es que si no lo han usado en los últimos tres años, por descarte hay que renovarlo. Hay que hacer este trámite con anticipación porque la renovación puede tomarse seis meses. La otra forma de detectar que está vencido es revisando si las cifras que están en el medio, (ejemplo XXX-73-XXXX) van del 70 al 82.

¿Si no pagué seguro médico en 2018 no me van a multar?

A pesar de que muchas cosas del actual sistema de salud Obamacare caducaron hace mas de un año, la nueva disposición, sin embargo, contempló que las personas todavía debían mantener un seguro médico durante el 2018 en el marco de la regla del mandato individual. Ese mandato de Obamacare desaparece a partir de 2019, pero como estamos reportando el periodo de 2018, la multa por no tener seguro todavía aplica. Si el contribuyente no tuvo seguro médico durante 2018 y no califica para una exención deberá pagar la multa de 695 dólares por adulto y 347 dólares por menores o 2% del ingreso anual. Es muy importante, sin embargo, tener en cuenta que si se presenta la declaración de impuestos con número de ITIN o si tienen DACA no deberán pagar la multa si no pagaron un seguro médico porque están y siguen estando excentos.





¿Puedo esperar hasta el último día para pagar?

Sí, se puede pagar hasta el 15 de abril pero muchas veces la gente llega a hacer sus pagos sin tener las cosas listas, les faltan documentos y como pagan sobre el tiempo ya no pueden pedir los documentos y no pueden realizar los pagos o reclamar sus devoluciones.

Como precaución, lo mejor es revisar que en la carpeta para presentar los impuestos estén presenten los siguientes documentos:





La tarjeta de número de seguro social del aplicante y todos los dependientes que aparecen en la declaración. Si se hace con el número ITIN, necesitan llevar la carta del IRS con el numero de ITIN del aplicante y sus dependientes.

Los que tienen empleadores tienen que llevar sus formatos, que pueden ser el W2 o el formato D99.

Las personas que ganan en efectivo o cheque deben saber cúanto ganaron y tener una lista preparada de los gastos relacionados que no les reembolsaron.

Si tienen seguro médico deben recibir y presentar un formato 1095.

Si tienen hijos en la universidad van a recibir un 1098T y ahí va a decir cúanto se paga por colegiatura, mucha veces está en línea y se puede imprimir.

Si quieren que el reembolso sea depositado en su cuenta deben tener a la mano el routing y su número de cuenta.

Debe revisarse que esté bien y completa la información en la declaracion porque es común que no lo revisen y el IRS lo rechace. Y es crucial no irse sin firmar y sin tener una copia de la declaración.