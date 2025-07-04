Paquete fiscal de Trump va a acabar con subsidios a carros eléctricos (por si pensabas comprar uno)

Video Casi 9 horas: líder demócrata rompe récord al discurso más largo en la Cámara de Representantes

La ley de recortes masivos de impuestos y gastos que el Congreso aprobó el jueves pone fin a los incentivos fiscales federales para los vehículos eléctricos.

Los compradores tienen hasta el 30 de septiembre para recurrir a los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos antes de que se cancelen.

Sin embargo, los expertos afirman que aún existen sólidas razones financieras para considerar la compra de estos vehículos, incluso sin dichos incentivos.

Antes de la aprobación de la ley, los vehículos eléctricos nuevos contaban con un crédito fiscal federal de $7,500, y los usados, con un crédito de hasta $4,000.

Estos incentivos se diseñaron originalmente para que los vehículos fueran más asequibles.

Según los últimos datos de Kelley Blue Book, una guía sobre los costos de los vehículos, el precio promedio de compra de un vehículo eléctrico nuevo en Estados Unidos es aproximadamente $9,000 más alto que el de un auto nuevo promedio de gasolina.

Los vehículos eléctricos usados cuestan, en promedio, $2,000 más que los autos de gasolina comparables.

Esos créditos, junto con otros incentivos en muchos estados, ayudaron a reducir la diferencia de precios.

“Es realmente decepcionante”, dice experta sobre fin a créditos fiscales

Sin ellos, Ingrid Malmgren, directora sénior de políticas de la organización sin fines de lucro Plug In America, advirtió que se volverían inasequibles para muchos estadounidenses de ingresos bajos y medios.

"Eso es realmente decepcionante porque... son simplemente una excelente manera de reducir la carga de los costos energéticos del transporte", dijo Malmgren.

El costo inicial de un vehículo eléctrico puede ser más alto, pero para aquellos que pueden permitirse considerar el ahorro en combustible y mantenimiento durante la vida útil, Malmgren dijo que el vehículo eléctrico sigue siendo una buena decisión financiera y ambiental en todos los estados.

Los vehículos eléctricos suelen ser más baratos de mantener a largo plazo

Esto se debe a que los vehículos eléctricos quizá no sean más baratos de comprar, pero sí lo son de conducir. Malmgren afirmó que, incluso sin los créditos fiscales federales, el propietario de un vehículo eléctrico seguiría saliendo ganando.

“Rápidamente terminarás pagando menos que por un auto de gasolina porque cuesta mucho menos cargar combustible y no necesita casi nada de mantenimiento”, dijo Malmgren.

Malmgren explicó que el momento en que el ahorro en combustible y mantenimiento de un conductor de esos vehículos supera el precio inicial más alto varía.

Depende del tipo de vehículo y de la frecuencia con la que se conduce, así como del costo de la gasolina y la electricidad en la zona.

Añadió que los propietarios de autos eléctricos pagan menos por el mantenimiento porque los vehículos suelen tener menos piezas móviles que mantener y requieren revisiones menos frecuentes. Existen múltiples calculadoras en línea que indican ese momento basándose en algunos de estos criterios.

Un estudio de 2020 publicado en la revista académica Joule reveló que, en Estados Unidos, un vehículo eléctrico promedio cargado con una combinación típica de cargadores públicos y privados ahorra al conductor $7,700 en costos de combustible a lo largo de 15 años, en comparación con llenar el tanque de gasolina de un automóvil.

El ahorro varía según el estado. El estudio reveló que alguien que carga un auto en casa durante tiempos de menor consumo de energía, consideradas las más recomendadas, podría ahorrar más de $14,000 en 15 años en Washington, donde la electricidad es relativamente asequible.

El estudio indicó que un conductor de vehículo eléctrico en cualquier estado con un comportamiento de conducción y carga típico ahorraría dinero en costos de combustible. El estudio no tuvo en cuenta el precio de compra del auto, su costo de mantenimiento ni los créditos fiscales asociados.

Los beneficios de los autos eléctricos para el medio ambiente

Fabricar un vehículo eléctrico suele ser más contaminante que fabricar uno tradicional de gasolina. Sin embargo, los expertos afirman que conducir un vehículo eléctrico a largo plazo sigue siendo menos contaminante que un coche de gasolina.

Una vez que ambos recorren aproximadamente 24 000 km (15 000 millas), un poco más de lo que el estadounidense promedio recorre al año, la contaminación total generada por la fabricación y el uso de cada tipo de automóvil se ha equilibrado, según Peter Slowik, responsable de vehículos de pasajeros en EEUU del Consejo Internacional para el Transporte Limpio.

Cada kilómetro recorrido a partir de entonces amplía la brecha entre el automóvil eléctrico, más limpio, y el automóvil de gasolina, más contaminante.

Al final de su vida útil, las emisiones de un vehículo eléctrico promedio son aproximadamente la mitad de las de un automóvil de gasolina promedio, según el Departamento de Energía de EEUU.

“Son mucho más eficientes”, dice experto sobre carros de carga eléctrica

Por lo tanto, a menos que compres un auto nuevo cada año, el vehículo eléctrico es la opción más limpia, afirmó.

"Son una obviedad", dijo Slowik. "Los vehículos eléctricos ya son inherentemente mucho más eficientes".

Un análisis realizado en 2023 por Yale Climate Connections reveló que los vehículos eléctricos generan menos contaminación por dióxido de carbono, incluso en zonas donde la electricidad utilizada para cargarlos proviene del carbón.

Un vehículo eléctrico en Virginia Occidental, uno de los estados con mayor dependencia del carbón, sigue contaminando un 31 % menos que un coche equivalente de gasolina, según el análisis.

Slowik explicó que esto se debe a que los coches eléctricos convierten mejor la energía en movimiento. Por ejemplo, los vehículos eléctricos más populares en EE. UU., el Tesla Model Y y el Tesla Model 3, pueden recorrer más de 100 millas con la energía equivalente a la de un galón de gasolina.

"Si lo comparas con un vehículo de gasolina de 25 mpg, ya es cuatro o cinco veces más eficiente", dijo Slowik.

