Alcanzan acuerdo tentativo para finalizar histórica huelga de maestros en Los Ángeles

Garcetti había anticipado este lunes que se sentía "optimista de que tenemos el impulso para tomar esos últimos pasos para hacer que los maestros y jóvenes regresen a las aulas". El alcalde no tiene ninguna autoridad sobre el distrito escolar, pero fue quien logró mediar para que las partes se sentaran a negociar nuevamente tras el comienzo de la huega.

Los maestros se fueron a la huelga y comenzaron a protestar el 14 de enero, tras más de 20 meses de negociaciones infructuosas: más de 30,000 maestros se unieron al paro para exigir no solo mejores salarios, sino sobre todo clases con menos estudiantes y más personal de apoyo como enfermeros, consejeros y psicólogos. Es la primera huelga de maestros de escuelas públicas de Los Ángeles en 30 años.

Para el sindicato de maestros esta es una lucha enmarcada en la defensa de la educación pública e incluso no solo de Los Ángeles, sino de todo el país. Por su parte, el superintendente escolar a la cabeza del LAUSD ha enmarcado su discurso en cómo utilizar los limitados recursos del distrito escolar (que UTLA alega que no son tan limitados, sino que están mal repartidos).

Aunque aún no se conoce el acuerdo alcanzado, se sabe que la última oferta que hizo el distrito antes de que empezara la huelga, ya estaba sobre la mesa un incremento del 6% en los salarios de los profesores, proveer enfermero cinco días a la semana en las escuelas primarias y bibliotecarios de tiempo completo en las secundarias y preparatorias. Además, incluía un consejero académico en las preparatorias. Esta propuesta no fue aceptada por el sindicato porque el distrito no se comprometía a mantener estos puestos más allá de un año.