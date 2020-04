Heredera de Disney se muestra furiosa por la decisión de la compañía de suspender el sueldo a 100,000 trabajadores

Tras el reporte de The Financial Times sobre que Walt Disney dejará de pagar a 100,000 trabajadores esta semana, casi la mitad de su fuerza laboral , debido a la crisis económica provocada por las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus, Abigail Disney, heredera familiar de la compañía, mostró su indignación en un hilo de Twitter recordando los dividendos en incentivos que la organización ha dado a los accionistas y ejecutivos.

Abigail Disney criticó que la empresa no cuide a sus trabajadores “mal pagados” -con un salario mínimo de 15 dólares la hora- mientras que los ejecutivos “han cobrado bonos atroces por años” . La heredera apuntó a Bob Iger, presidente ejecutivo, quien acaba de renunciar a todo su sueldo, aunque le recordó haber cobrado en incentivos 65,6 millones de dólares en 2018 y otros 47 millones el año pasado. “El último paquete es más de 900 veces la ganancia promedio de un trabajador de Disney, aproximadamente 52,000 dólares”, dijo.

También tuvo palabras para Bob Chapek, director ejecutivo de la compañía , quien acaba de renunciar al 50% de su sueldo, pero que “podría ganar un bono anual de no menos del 300% de su salario, además de un incentivo a largo plazo de 15 millones de dólares". Ante este contexto se preguntó "¿qué tipo de persona se siente cómodo con esto?” , pidiéndole a los ejecutivos que reconsideren estos pagos para que ese dinero pueda ser usado en las nóminas de los trabajadores.

La compañía Disney anunció a principios de abril la interrupción de trabajos “no necesarios en este momento”. Disney ha suspendido operaciones en producciones agendadas, hoteles y en los parques de atracción , donde trabaja el 75% de sus 223,000 empleados. Hasta el momento no se ha dado a conocer los planes de incentivos para 2020, aunque en los últimos años se han realizado pagos semestrales por un valor de 1,500 millones de dólares. “Eso pagaría tres meses de salario a los trabajadores de primera línea”, se quejó Abigail Disney.



"(Walt) Disney enfrenta un par de años difíciles, sin duda", escribió la heredera, aunque aclaró que este no es un motivo para que la administración "continúe saqueando y arrasando". Disney recordó que si bien no tiene un rol dentro de la empresa, es una heredera "que lleva este nombre conmigo a todas partes y tengo una conciencia que me la hace pasar muy difícil cuando veo abusos que tienen lugar con este nombre", concluyó.