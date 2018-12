Pero entre ellos existe también demasiada incertidumbre sobre las condiciones y la situación de tenerlos tan alejados de todo en la ciudad, lo que les ha llevado a pensar que a quienes se están yendo al otro albergue los están deportando, no tienen buenas condiciones y que no les dan la atención adecuada, ideas infundidas por supuestos activistas que se han dado cita en el lugar.

“Aquí no tenemos las condiciones adecuadas, no tenemos baños, ni medicina, nos quitaron todo y ahora hasta nos bloquean las ayudas que nos trae la gente”, secundó y denunció el señor José Florentino, quien agrega que “esta no es una queja”, sino “un llamado de atención” para que las autoridades “si no nos van a ayudar, que no nos quiten”.