La mujer del carro se despidió de las viajeras no sin antes dejarles botellas de agua y una buena caja llena de tacos: “porque seguro les va a dar hambre en el camino”, les dijo.

Las advertencias que los locales les hacían a lo largo de la ruta tenían siempre que ver con no quedarse sin agua, tener cuidado con los coyotes y comer suficientes tacos antes de adentrarse en el desierto.

Efectivamente, en noviembre de 2017, a todo al que le contaron su propósito las sentenció: “¡Van a una zona de guerra! No era difícil entender por qué había tanta reticencia con el plan de estas jovencitas de 27 años devotas de las caminatas. Las recientes políticas migratorias, los estigmas del presidente Trump sobre los mexicanos y los inmigrantes como “hombres malos” y “violadores” y el verdadero desconocimiento que los ciudadanos de a pie tienen de esta zona del país, hacía que la idea de dos mujeres solas, que no hablaban español y que se rehusaban a llevar un arma con ellas viajando por la frontera, sonara sencillamente alarmante.

Ellas, sin embargo, no dudaron ni un minuto de su plan. Caminarían 1,954 millas. “Después de las elecciones de 2016, nos parecía que no era correcto seguir con nuestros planes de hacer una gran aventura y desaparecer de todo el movimiento social que se estaba cocinando por seis meses. Por eso pensamos que era el momento de hacer una caminata que tuviera un sentido. Que trajera algún impacto”, le dijo Tenny Ostrem a Univision Noticias.

Equipadas para los caminos desconocidos

Por supuesto, no había guías de viaje que les anticipara qué se iban a encontrar, en dónde podrían dormir, o en dónde había fuentes de agua. La única literatura existente sobre esa parte de la frontera la había escrito un investigador de Alabama llamado Mark Hainds que había estado durante tres años tratando de conectar grandes pedazos de territorio de esa zona del país . Pero ellas dos serían las primeras en terminar de unir los puntos faltantes de ese mapa.

¿Cómo se ve la frontera cuando la caminas?

En su recorrido tuvieron en total cinco encuentros con inmigrantes indocumentados, lo que a sus ojos resultó sorprendente : “En las imágenes de los noticieros siempre ves estos grupos masivos de personas cruzando, corriendo de un lado al otro. Y nosotras de alguna manera creíamos que de verdad nos íbamos a topar con una avalancha de inmigración ilegal. Pero no fue así”.

El rastro de los inmigrantes, que a diferencia de ellas no iban en sentido oeste a este, sino que iban de sur a norte, era más visible en unos lugares que otros. “En donde más vimos objetos olvidados, identificaciones que suponíamos ya no les iban a servir de nada al otro lado de la frontera, zapatos, pequeñas maletas rosadas de niñas dejadas atrás, fue en el estado de California”, cuenta Clarie. “Ver esas cosas era sin duda un duro recuerdo para nosotros de todo el sufrimiento que transita por esas tierras”.



Quizás, como muchas otras ideas que se han construido sobre lo que pasa en la frontera, las cosas no se veían exactamente como se narraba en los libros de Cormac McCarthy, se veía en películas como ‘No country for old men’ o se reportaba en las noticias. Ante su experiencia, la vida cotidiana de la gente se imponía ante los eventos extraordinarios.