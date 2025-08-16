Estas son las 20 ciudades del mundo donde viven más ultrarricos (y 15 son en Estados Unidos)

Video Reto Economía: Te contamos si es buen momento para invertir en bienes raíces en EEUU

Los ultrarricos están en varias partes del mundo, pero conocer la ciudad en donde viven puede ser un indicador relevante: ofrece un vistazo de las últimas tendencias en los mercados inmobiliarios residenciales de lujo de todo el mundo.

Un reporte de Altrata, una compañía de análisis de datos, enlistó las 20 ciudades donde viven los ultrarricos, aquellas personas con un patrimonio neto de más de 30 millones de dólares.

Son un grupo exclusivo de unas 480,000 personas en todo el mundo, según datos de la compañía.

“Para los equipos que trabajan con patrimonios privados, propiedades inmobiliarias de lujo, filantropía, educación y marcas premium, este informe es una poderosa herramienta para identificar las principales oportunidades de negocio”, dice el reporte.

Al comprender cómo los ultrarricos distribuyen sus carteras de propiedades en ciudades de todo el mundo y en zonas emergentes, las organizaciones pueden orientar mejor su alcance, personalizar sus ofertas y fortalecer las relaciones con uno de los grupos demográficos más móviles e influyentes del mundo, dice el reporte.

Te dejamos el listado de dónde viven e invierten en bienes inmuebles las personas más acaudaladas de la actualidad.

Las 20 ciudades donde viven los ultrarricos y cuántos hay en cada una de esas metrópolis

1. Nueva York, Nueva York - 33,222

2. Los Ángeles, California - 19,781

3. Hong Kong, China - 19,439

4. Miami, Florida - 17,457

5. Londres, Reino Unido - 15,695

6. San Francisco, California - 14,341

7. Chicago, Illinois - 9,463

8. Singapur, Singapur - 9,061

9. Washington DC - 8,872

10. Boston, Massachusetts - 8,633

11. Dallas, Texas - 7,958

12. Pekín, China - 7,794

13. San José, California - 7,469

14. Houston, Texas - 7,258

15. Paris, Francia - 7,159

16. Seattle, Washington - 6,836

17. Atlanta, Georgia - 5,786

18. Philadelphia, Pensilvania - 5,261

19. Phoenix, Arizona - 4,900

20. Denver, Colorado - 4,678

Nueva York es la ciudad mundial por excelencia de los ricos

Nueva York encabeza la clasificación con 33,222 ultrarricos viviendo en la “Gran Manzana”, dos tercios más que Los Ángeles, que ocupa el segundo lugar.

En los últimos años, el mercado inmobiliario de lujo de la ciudad se ha moderado, limitado por unas tasas de interés más altas.

No obstante, “Nueva York sigue siendo un poderoso imán para los ricos, ya que ofrece una mezcla de consumo de lujo, cultura vibrante, educación de alta calidad y estilo de vida de prestigio”, dice el reporte.

Miami, el destino a donde llegan más ultrarricos desde la pandemia

Miami, que ocupa el cuarto lugar en el listado, ha registrado una fuerte afluencia de residentes acaudalados desde la pandemia. Ahora en la ciudad viven 17,457 ultrarricos, dice el reporte.

“Los compradores más destacados han sido empresarios adinerados procedentes de otros lugares de Estados Unidos, y la expansión de una ya considerable diáspora latinoamericana”, señala Altrata.

La ciudad atrae desde hace tiempo a compradores adinerados que buscan una residencia adicional, atraídos por el régimen fiscal de Florida, su clima cálido y su entorno costero, resalta el listado.

¿Qué importancia tiene que 15 de las 20 ciudades donde viven los ultrarricos estén en EEUU?

Esto refleja no solo el estatus de EEUU como el mayor mercado de riqueza del mundo, sino también la diversidad regional de su geografía, clima y especialización empresarial dado su enorme tamaño, dice el reporte.

El país ofrece una gran variedad de opciones, por lo que muchos ricos residentes en EEUU prefieren comprar una segunda vivienda en su propio país antes que en algún lugar en el extranjero.

De acuerdo con el reporte, este año se registró un aumento de la población ultrarricos que tiene segundas residencias en ciudades tan diversas como Miami, Austin, Boston y Aspen.

“Queda por ver hasta qué punto la reciente evolución del entorno político y jurídico del país desencadena un reposicionamiento estratégico de las compras de inmuebles de lujo fuera de EEUU”, dice Altrata.

Mira también: