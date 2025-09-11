El costo promedio de mantener una vivienda en EEUU rebasa los $2,000 al mes

Video Reto Economía: Este programa de préstamos te permite comprar vivienda con solo el 1% de pago inicial

Ser propietario de una vivienda en Estados Unidos es cada vez más caro.

El costo mensual promedio de mantener una casa, que incluye los pagos de la hipoteca y el seguro, los impuestos inmobiliarios y otras tasas, alcanzó los 2,035 dólares en 2024, frente a los 1,960 dólares del año anterior (tras ajustarse a la inflación), según las nuevas estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Esto representa un aumento del 3.8% de 2023 a 2024, explica la oficina del Censo en un reporte publicado este jueves.

También los gastos de los propietarios de viviendas sin hipoteca se han disparado significativamente hasta los 664 dólares en 2024, un 5.5% más que un año antes y un 31% más que en 2019, dice el Censo.

El reporte también revela que, en 2024, los propietarios de viviendas en EEUU gastaron el 21.4% de sus ingresos en pagos de hipotecas, seguros, impuestos, servicios públicos y otras tarifas, “lo que apunta a una mayor carga para los propietarios", dijo Jacob Fabina, economista de la Oficina del Censo en un comunicado.

¿Dónde cuesta más y dónde menos ser propietario?

De acuerdo con la Oficina del Censo, los propietarios de viviendas con hipoteca en estos estados y jurisdicciones tuvieron los costos mensuales promedio más elevados en 2024.

El Distrito de Columbia $3,181

California $3,001

Hawái $2,937

Nueva Jersey $2,797

Massachusetts $2,755

Mientras que los estados con los costos mensuales más bajos para los propietarios con hipoteca fueron:

West Virginia $1,272

Arkansas $1,375

Misisipi $1,448

Kentucky $1,453

¿Por qué subió el costo promedio de mantener una vivienda?

Este aumento fue impulsado principalmente por el aumento de los costes hipotecarios y las tasas de seguros, dice el Censo.

Mientras que Joel Berner, economista senior de Realtor.com, dijo en un artículo en ese sitio que “el aumento de las primas de seguro y las cuotas de las asociaciones de propietarios (HOA) son los culpables de este aumento fuera de los aumentos básicos de las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas que hemos visto desde 2019".

De acuerdo con la Oficina del Censo, casi una cuarta parte de los propietarios de viviendas de todo el país estuvo pagando cuotas mensuales de HOA o condominios el año pasado.

En general, la cuota mensual promedio de condominio o HOA en 2024 fue de 135 dólares. Nueva York tenía la cuota mensual promedio más alta, de 739 dólares.

Los estados con la mayor proporción de propietarios de viviendas que declararon pagar cuotas de condominio o HOA fueron Nevada con el 51%, Arizona 45% y Florida 44%.

