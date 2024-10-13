Tras los huracanes Milton y Helene, ¿se refuerza el llamado de una categoría 6 para ciclones con fuerza destructiva nunca antes vista?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en febrero de 2024 y lo hemos recuperado y actualizado tras el azote de los destructivos huracanes Milton y Helene en EEUU.

Que los huracanes son cada vez más intensos es algo evidente. Un estudio publicado a inicios de este año indicó que ello se debe al aumento de las temperaturas en el océano y la atmósfera. Es por esto que la actual escala de medición de estas tormentas tropicales podría no ser suficiente para evaluar su alcance.

El estudio titulado 'La creciente insuficiencia de una escala abierta de vientos huracanados de Saffir-Simpson en un mundo en calentamiento' divulgado en Actas de la Academia Nacional de Ciencias, advirtió en febrero que la actual categoría 5 subestima los peligros de las tormentas cada vez mayores que se avecinan. Meses después, Estados Unidos sufrió el brutal embate de dos monstruosos huracanes: Milton y Helene.

Cuando los meteorólogos comenzaron a utilizar la escala Saffir-Simpson de cinco niveles hace medio siglo, un ciclón categoría 5, con vientos sostenidos de al menos 157 millas por hora, era un evento muy poco común. Pero a medida que recrudece el calentamiento de la Tierra, cada vez más tormentas superan un límite que antes era impensable.

Los autores del estudio, Michael Wehner, científico principal del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y James Kossin, distinguido asesor científico de First Street Foundation, hablan de una nueva categoría 6 para huracanes con vientos sostenidos de al menos 192 millas por hora. El huracán Milton estuvo en un momento muy cerca de ese umbral, pues durante su desplazamiento por las aguas cálidas del golfo de México sus vientos alcanzaron las 180 millas por hora.

Además, según dijeron los científicos en su estudio, ese límite ha sido superado por cinco tormentas desde 2013.

Esta discusión no es nueva. Por años, los meteorólogos han discutido si la escala actual representa los peligros de las tormentas de los nuevos tiempos, ya que solo tienen en cuenta la velocidad de vientos, pero no las marejadas ni las inundaciones que causan.

Según los investigadores, el estudio formaliza la discusión y crea conciencia sobre cómo el cambio climático potencia los peligros de las tormentas.

Aunque las autoridades meteorológicas no se han pronunciado sobre la posibilidad de cambiar la escala actual y no todos los meteorólogos están de acuerdo en que existe la necesidad de hacerlo, el aumento de las temperaturas globales y el calentamiento oceánico y atmosférico han creado un consenso de que el clima actual es más propicio para tormentas de fortalecimiento súbito y más intenso de antes, como ocurrió también con el huracán Otis que arrasó el área de Acapulco en octubre de 2023.

El cambio climático intensifica los huracanes como Milton y Helene

Para los investigadores, la tendencia se incrementará en cuencas cálidas como el golfo de México, donde algunas lecturas de temperatura de la superficie del mar superaron los 100°F en medio de un calor global récord el verano pasado, por lo que pronostican que la situación se agravará a medida en que nos acercamos a un aumento global de las temperaturas de 3.6°C por encima de los niveles preindustriales.

Una investigación previa dirigida por Kossin en 2020 ya advertía que el calentamiento global ha sido la causa principal de huracanes con fuerza sin precedentes en todo el mundo. Estudios similares han encontrado que, a medida que aumentan las temperaturas, cada vez más huracanes están mostrando el fenómeno de intensificación rápida, que dificulta los pronósticos y la preparación en las áreas que pueden ser afectadas.

El nuevo estudio de Kossin y Wehner añade más detalles y rigor científico a la comprensión de lo que significa el cambio climático para los huracanes más intensos. El nuevo estudio examinó tormentas pasadas para encontrar que cinco de ellas: el tifón Haiyan en 2013, el huracán Patricia en 2015, el tifón Meranti en 2016, el tifón Goni en 2020 y el tifón Surigae en 2021, superaron la categoría 5.

El tifón Haiyan, que estableció récords de intensidad en 2013, sorprendiendo a la comunidad científica, ocasionó la muerte de miles de personas en Filipinas. Dos años más tarde, con vientos sostenidos de 215 millas por hora, el huracán Patricia superó a Haiyan, pero afortunadamente no tuvo las mismas consecuencias al debilitarse antes de tocar tierra en México.

Según el estudio, la posibilidad de una tormenta categoría 6 podría duplicarse cerca de Filipinas y triplicarse en el golfo de México bajo los peores escenarios de calentamiento global.

Kossin y Wehner dijeron que la investigación no pretende sugerir que se deba agregar la categoría 6 a la escala Saffir-Simpson, sino que busca transmitir cuán dramáticamente el calentamiento global está cambiando los huracanes y generar un sentido de urgencia para preparar mejor a las comunidades costeras para los eventos climáticos extremos que se avecinan.

