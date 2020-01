¿Por qué se están produciendo tantos sismos en Puerto Rico?

"Microplaca"

La ola de terremotos en Puerto Rico comenzó la noche del 28 de diciembre y, hasta el momento, ha tenido su mayor punto este martes con el temblor de magnitud de 6.4 que sacudió la costa de la isla a las 4:24 a.m. (hora local), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés). Eso ocurrió después de una semana de temblores más leves en la misma zona frente a la costa sur.

El gran terremoto de 1918

“Cuando hay una secuencia como ahora, entonces uno no sabe cuándo va a haber uno más grande. Uno se pregunta ¿qué nos espera mañana? La otra cara de la moneda es que hoy (puede haber sido) el último", explica López.

Cañón de Guayanilla

Riesgo de tsunami

El Centro Nacional de Alerta de Tsunami de Estados Unidos dijo que no había amenaza de tsunami por el temblor del martes por la mañana. Las autoridades locales emitieron inicialmente una alerta de tsunami, pero la cancelaron poco después, según la agencia de gestión de emergencias de Puerto Rico.

Sin embargo, el riesgo no ha desaparecido, dice Molinelli. "Afortunadamente, eso no ha ocurrido hasta ahora pero no se puede descartar la posibilidad porque sigue la actividad sísmica (...) es hoy, mañana, y en los próximos días, cuando siguen ocurriendo sismos fuertes y hay enjambres, el riesgo es mayor".