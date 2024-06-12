Cambiar Ciudad
Tres oficiales heridos de bala durante un tiroteo en una vivienda en el norte de Illinois; el sospechoso también está herido, según las autoridades

Ambulancias y helicópteros médicos fueron llamados a la escena en Dixon, donde también había una presencia policial masiva, según dijo en Facebook el Departamento de Bomberos y Emergencias de Winnebago Boone & Ogle County.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Crímenes violentos disminuyeron un 15% en EEUU durante el primer trimestre de 2024, según el FBI

Tres oficiales resultaron heridos de bala durante un tiroteo en una vivienda en el norte de Illinois este miércoles. El sospechoso también resultó herido, según informaron las autoridades.

El alguacil del condado de Ogle, Brian VanVickle, dijo que los oficiales estaban respondiendo a un reporte de que alguien dentro de la casa en la comunidad Lost Lake cerca de Dixon estaba amenazando con suicidarse o matar a otros.

VanVickle dijo que el sospechoso también recibió un disparo, pero no proporcionó ninguna información sobre el sospechoso, incluyendo nombre, edad o donde vive la persona.

De acuerdo con las autoridades un miembro de la familia llamó a la policía poco después de las 8:30 de la mañana para informar de las amenazas hechas por una persona dentro de la casa.

VanVickle dijo que los negociadores trataron de hablar con la persona por teléfono y decidieron entrar a la vivienda poco antes del mediodía.

"Inmediatamente después de entrar en la casa, nuestros oficiales recibieron disparos procedentes del interior de la vivienda", explicó. "Se encuentran en buen estado", dijo.

Ambulancias y dos helicópteros médicos fueron llamados a la escena en Dixon, donde también había una amplia presencia policial, según dijo en Facebook el Departamento de Bomberos y Emergencias de Winnebago Boone & Ogle County.

La policía estatal de Illinois se encargará de la investigación del tiroteo, dijo VanVickle.

