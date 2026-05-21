Donald Trump Jr. Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr., anuncia que sufre de cáncer de seno Vanessa Trump informó este miércoles que fue diagnosticada con cáncer de seno, y que fue sometida a una cirugía esta misma semana. Pidió privacidad mientras atiende la enfermedad.

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Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr, con quien tuvo cinco hijos en 12 años de matrimonio, anunció este miércoles que padece cáncer de seno.

"Quiero compartir una novedad personal de salud. Recientemente fui diagnosticada con cáncer de seno. Si bien esta no es una noticias que alguien espera, estoy trabajando estrechamente con mi equipo médico en un plan de tratamiento", dijo Trump en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

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Trump, de 48 años de edad, explicó que se le practicó un procedimiento quirúrgico esta misma semana, y afirmó que se mantiene "enfocada y esperanzada mientras esté rodeada de amor y apoyo de mi familia, mis hijos y los más cercanos a mi".

Agradeció a sus seguidores el afecto y el apoyo, "que significa más de lo que puedo expresar".

Vanessa Trump, nacida como Vanessa Kay Pergolizzi, pidió "amablemente privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación".

Vanessa y Donald Trump Jr. anunciaron su separación en marzo de 2018.