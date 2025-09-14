Saldrán los pagos a usuarios de Facebook por el acuerdo tras el escándalo de Cambridge Analytica

Los usuarios de Facebook afectados hace unos años por el escándalo de Cambridge Analytica podrán recibir el pago que les corresponda tras la concreción del acuerdo por unos $725 millones pactado por Meta, la matriz de esa empresa.

Ese escándalo se remota al 2018, cuando se supo que la compañía de diseño de estrategias políticas Cambridge Analytica (CA) había usado datos de millones de usuarios de Facebook en la campaña electoral de Donald Trump. El caso generó una crisis en Facebook y le hizo perder en ese entonces miles de millones de dólares de su valor en bolsa y la confianza de usuarios.

También llevó a un reclamo colectivo en los tribunales. Tras años en las cortes, las personas que presentaron a tiempo el suyo podrán recibir la compensación que les corresponda. Aquí las claves.

Qué es Cambridge Analytica: una empresa de comunicaciones estratégicas basada en recolección y análisis de datos para el diseño de campañas promocionales (políticas y comerciales). Creada en 2013 como filial de la empresa británica Strategic Communications Laboratories (SCL) para trabajar en elecciones estadounidenses. Su financista principal era la familia Mercer, importantes donantes de causas conservadoras y que en 2016 aportaron a la campaña de Trump.

Qué hizo en este caso en específico: obtuvo los datos de unos 87 millones de usuarios de Facebook y los usó para confeccionar mensajes dirigidos a los que identificaba como potenciales votantes de Trump. En ese momento se enfatizó que era complejo demostrar que el trabajo de CA hubiese incidido de manera decisiva en el comportamiento de los electores en esas presidenciales.

Qué papel jugó Facebook: permitió que en 2014 los datos fueran recolectados por el profesor de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan al frente de la firma Global Sciencie Research porque se hizo, según la red social, para “estudios académicos”. Kogan desarrrolló una aplicación en la que pedía a los usuarios responder una encuesta sobre sus hábitos a cambio de un pequeño pago.

Unas 270,000 personas la bajaron, pero por la manera como funcionaba Facebook en esa época la aplicación terminó sustrayendo información de amigos de los que respondieron el sondeo. Cuando SCL compró la empresa de Kogan quedó en dominio de la herramienta y los datos obtenidos.

En principio no se trató de algo ilegal porque los usuarios voluntariamente bajaron la aplicación. Facebook autorizó a Kogan su experimento “académico” y sabía que los datos de usuarios que no habían autorizado la aplicación estaba siendo obtenida por cómo se administraba en esos años los niveles de privacidad.

Sin embargo, con el argumento de que era un estudio “académico”, la red social dejó que siguiera adelante el trabajo. Aunque es una violación de las reglas actuales de Facebook, el problema adicional es que la compañía no informó a los usuarios que podían haber sufrido la vulneración de su privacidad sin su consentimiento.

De qué se trata el acuerdo judicial: en la página web con los detalles del mismo se lee que los demandados niegan haber violado alguna ley y que el acuerdo se ha dado porque quieren evitar los costos y riesgos de un juicio. También para que quienes reclamaron puedan recibir sus pagos.

En su demanda, usuarios de Facebook alegaron que Facebook (ahora Meta) compartió o hizo accesible a terceros datos suyos y de sus amigos en esa red sin su permiso. El reclamo colectivo incluyó a todos los usuarios de Facebook en Estados Unidos entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, de acuerdo con esa página.

Qué provee el acuerdo: Meta estableció un fondo de $725 millones para pagar los reclamos válidos, precisa la web del pacto.

De acuerdo con un reporte de CNN, hasta septiembre de 2023 se habían presentado 29 millones de reclamos y, de esos, 18 millones habían sido validados.

A cuánto ascenderán los pagos: eso dependerá de cuántos demandantes hayan presentado reclamos válidos y por cuánto tiempo fueron usuarios de Facebook en el período 24 de mayo de 2007 al 22 de diciembre de 2022.

A los $725 millones que puso Meta se le restarán primero los costos administrativos y las cantidades que la corte haya fijado a los abogados de los demandantes. Lo que quede se denominará 'monto neto del fondo del acuerdo' o la cantidad que quedará entonces para distribuir entre los afectados que hayan presentado reclamos válidos.

El tiempo para presentar un reclamo ya pasó: la fecha límite fue el 25 de agosto de 2023.

Cuándo se recibirán los pagos: la corte, se lee en la web, aprobó el acuerdo final el 10 de octubre de 2023, pero hubo luego procesos de apelación. A fines de agosto pasado, la corte determinó que se realicen los pagos, de acuerdo con CNN.

Cómo saber si tu reclamo fue aprobado: de acuerdo con CNN, se notificará con unos cuatro días de anticipación a las personas a las que se les enviará el dinero tras su reclamo válido. Si desconoces el estatus de tu reclamo (si lo presentaste antes de la fecha límite del 25 de agosto de 2023), puedes contactar al administrador del acuerdo en info@facebookuserprivacysettlement.com.

