El caso de Adriana Kuch, la joven estudiante cuyo suicidio llevó a su familia a demandar a toda una junta escolar

Los padres de una joven de Nueva Jersey que se quitó la vida después de la publicación de un video que mostraba a un grupo de adolescentes golpeándola brutalmente en la escuela donde estudiaba, presentaron una demanda civil contra la junta escolar local y los funcionarios encargados de la secundaria donde ocurrió el hecho.

Adriana Kuch era estudiante en la Secundaria Central Regional de Berkeley. Fue encontrada muerta en su casa dos días después de la golpiza ocurrida hace casi un año pasado. Su familia cree que su suicidio fue el resultado de un largo periodo de acoso sufrido antes de la publicación del video debido a la indiferencia de las autoridades escolares.

El primero de febrero de 2023, mientras caminaba por un pasillo de la escuela, la joven adolescente fue interceptada por cuatro estudiantes, quienes la golpearon brutalmente sin ningún motivo aparente.

Un video del incidente muestra a las agresoras atacando a la adolescente con una botella de agua y con las manos después de acorralarla en un pasillo de la escuela.

En el video de aproximadamente 20 segundos de duración se ve a las agresoras golpeando, pateando y tirando del cabello de Adriana indefensa en el suelo del pasillo. Al final del video se puede escuchar a las agresoras insultando a su víctima.

Sin embargo, después del asalto la escuela no llamó a la policía. Según explicó el entonces superintendente de la escuela, Triantafillos Parlapanides, a la estación de noticias local ABC 7, la política del distrito escolar es no llamar a la policía para denunciar a los agresores en este tipo de ataques.

Una renuncia

“Normalmente solo los suspendemos. Si un padre quiere presentar cargos ante la policía, puede hacerlo”, dijo Parlapanides al medio. “No vamos a darle un doble golpe a un niño al suspenderlo y luego presentar cargos en su contra”, agregó el funcionario escolar.

Parlapanides renunció al cargo después de una serie de fuertes protestas de estudiantes, padres y maestros de la escuela que convirtieron el incidente en un escándalo a nivel nacional.

Después de que el padre de Adriana, Michael Kuch, denunció la golpiza contra su hija ante las autoridades locales, una de las implicadas fue acusada de agresión agravada, dos más enfrentan cargos de conspiración para cometer agresión agravada y la cuarta fue acusada de acoso.

Dos días después de la publicación del video y del acoso cibernético que le siguió, Adriana se quitó la vida.

En una publicación en Facebook, que ya no está disponible, Kuch compartió imágenes de la golpiza. "Si la escuela se hubiera puesto en contacto con la policía, hubiera presentado un informe y realizado una investigación, estos videos podrían haberse descubierto inmediatamente", escribió Kuch.

Según Kuch, el video publicado el día del ataque en varias redes sociales, incluyendo TikTok, fue seguido de una serie de comentarios de odio e intimidación en línea, que culminaron con el suidicio de Adriana. Según su padre, fueron la vergüenza y la humillación causadas por la publicación del video lo que llevó a su hija a tomar la terrible decisión.

“Estas cuatro jóvenes planearon y llevaron a cabo el ataque. Si miran los videos que tengo, se ríen mientras hablan de lo que van a hacer”, escribió Kuch. “Tuve que llevar a mi hija cubierta de sangre a la comisaría local”.

Kuch dijo que no descansará hasta que las familias de las agresoras de su hija “tengan que verlas comparecer ante un juez y declararse culpables”.

También mostró incredulidad por el hecho de que la escuela no pidió ayuda médica para socorrer a Adriana, quien perdió el conocimiento después del ataque. "Mi hija se desmaya y no llaman a una ambulancia, la llevan a una enfermería", dijo al canal local ABC 7.

Después del suicidio de Adriana, estudiantes y padres de la Secundaria Central Regional denunciaron un patrón de acoso en la escuela ante la indiferencia del distrito escolar.

"Adriana no se quitó la vida por culpa de TikTok"

La demanda presentada por la familia de Adriana Kuch alega que los funcionarios escolares sabían de la existencia de "una cultura de violencia" en la secundaria y no hicieron nada, según un comunicado emitido por los abogados de los demandantes.

La agresión y el video "la llevaron a la humillación pública y al suicidio".

La demanda fue presentada en el condado de Ocean contra la Junta Escolar Central Regional, el exsuperintendente Parlapanides, el director de la secundaria, su subdirector y otros funcionarios escolares.

La demanda alega que los demandados tenían la obligación de haber sabido que algunos estudiantes estaban siendo agredidos en la escuela y "otros estudiantes estaban grabando y publicando videos de las agresiones en varios sitios de redes sociales".

"Adriana no se quitó la vida por culpa de TikTok", dijo el abogado de la familia, Bill Krais, citado por CNN. "Fue atacada físicamente, fue atacada en línea y la escuela no la protegió" agregó el jurista.

La demanda fue presentada días antes del aniversario de la muerte de Adriana Kuch.

"Adriana fue la luz de nuestras vidas y un año después de su horrible e innecesaria muerte, todavía estamos esperando justicia", dijo su padre.

La demanda civil busca retribuciones por daños, perjuicios y angustia emocional causados por la negligencia e inacción de los acusados, así como daños punitivos. La demanda, sin embargo, no menciona ningún monto ya que la ley de Nueva Jersey no permite solicitar una cantidad específica por daños y perjuicios en una demanda.

La demanda también pide una indemnización por difamación ya que alega que Parlapanides invadió la privacidad de los demandantes al hacer declaraciones falsas sobre su historia familiar, incluidas acusaciones de infidelidad y uso de drogas.

El texto de la demanda indica que la junta escolar “tenía el deber de supervisar, monitorear y capacitar al personal en materia de acoso, intimidación y bullying, y era responsable de desarrollar, implementar y difundir políticas y programas contra el acoso, la intimidación y el bullying de conformidad con la ley antiacoso de Nueva Jersey”.