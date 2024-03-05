Cambiar Ciudad
Facebook e Instagram experimentan interrupciones en sus servicios

Se estima que unos 500,000 usuarios de Facebook habían informado de problemas para iniciar sus sesiones o acceder al sitio a media mañana de este martes, según reportó Downdetector, un sitio de monitoreo online.

Por:Univision
Captura de pantalla de un iPhone de Apple con las aplicaciones de Instagram y Facebook.
Imagen Justin Sullivan/Getty Images

Las plataformas de Meta, entre ellas Facebook e Instagram, dejaron de funcionar para miles de usuarios.

Se estima que unos 500,000 usuarios de Facebook habían informado problemas para iniciar sus sesiones o acceder al sitio a media mañana de este martes, según reportó Downdetector, un sitio de monitoreo online. Sin embargo, esa red social paulatinamente ha restaurado su funcionalidad progresivamente.

Instagram experimentó 50,000 interrupciones.

Netblocks, una empresa de monitoreo de internet con sede en Londres, dijo en la red social X que cuatro plataformas de Meta —Facebook, Instagram, Messenger y Threads— experimentaban "interrupciones relacionadas con el acceso en varios países”. Sin embargo, aclaró que no había señales de “perturbaciones o filtraciones a escala de países”, que generalmente son impuestas por los gobiernos.

“Somos conscientes de que la gente tiene problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora”, dijo el portavoz de Meta, Andy Stone, vía X.

Los usuarios también informaron de problemas con WhatsApp, también de Meta.

La interrupción ha estado entre los principales temas de tendencia en X y varios usuarios dijeron que de repente se habían desconectado de las plataformas de redes sociales propiedad de Meta.


Con información de The Associated Press.

