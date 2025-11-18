USPS aumentará los costos de sus servicios de envíos a partir de 2026. Esto debes saber

Video Servicio Postal estaría cooperando con Inmigración para localizar a indocumentados, según un reporte

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció un aumento en sus precios para realizar envíos que entrará en vigor el próximo 18 de enero, en un momento en el que la compañía enfrenta importantes desafíos financieros.

El cambio supondrá un incremento de 6.6% para el servicio Priority Mail, un 5.1% para el servicio Priority Mail Express, un 7.8% para USPS Ground Advantage y un 6% para Parcel Select.

Sin embargo, como ya se había anunciado previamente, no se encarecerán los precios de los Servicios de Correo en enero. Esto significa que el precio de una estampilla de correo de primera clase seguirá siendo el mismo.

En un comunicado, la junta directiva de USPS consideró que las nuevas tarifas mantendrán la competitividad del Servicio Postal y, al mismo tiempo, le proporcionarán los ingresos necesarios para cumplir su misión de servicio público: ofrecer una red a nivel nacional para la entrega de correo y paquetes al menos seis días a la semana, de manera rentable y financieramente sostenible a largo plazo,.

La Comisión Reguladora de Precios (PRC, por sus siglas en inglés) revisará los cambios antes de su entrada en vigor. El listado completo de nuevos precios del Servicio Postal, con los precios de todos los productos, se encuentra disponible en el sitio web de la PRC.

USPS presentó sus informes financieros del año fiscal 2025

La noticia del aumento de precios se dio a conocer el mismo día en que el Servicio Postal publicó sus informes financieros sobre el año fiscal 2025.

Su director general, David Steiner, dijo el pasado viernes que la compañía no puede solucionar sus problemas financieros solo con recortes.

Aseguró que la agencia, con 250 años de historia, necesita ampliar su base de ingresos para recuperar su posición de liderazgo en la red de distribución en EEUU.

"Siempre he dicho que no podemos alcanzar la prosperidad solo con recortes de gastos", declaró Steiner. "Tenemos que crecer".

Una forma de lograrlo, dijo, sería colaborar con más empresas para poder proveer el servicio de entrega de última milla a hogares y empresas (la etapa final del proceso de entrega, en el que un paquete se transporta desde un centro de distribución o almacén hasta el destino final del cliente), la parte más costosa y laboriosa del proceso.

Así, confirmó que el Servicio Postal, cuyo futuro se ha vuelto incierto desde la reelección de Donald Trump, está negociando acuerdos con la empresa privada de paquetería UPS y otras compañías similares para ampliar dicho servicio de última milla.

Anunció que USPS también quiere extender ese programa a grandes y pequeños comercios, ofreciendo entregas el mismo día y al día siguiente.

“Hemos iniciado conversaciones con varios comercios y el deseo de contar con entregas rápidas, confiables y asequibles es sin duda fuerte entre todos ellos”, afirmó.

“Nuestro valor reside en llegar a cada domicilio seis, y a menudo siete, días a la semana, ofreciendo una amplia red de distribución y procesamiento”, agregó.

Steiner, quien asumió el cargo de director general de correos en julio, fue anteriormente miembro del consejo de administración del servicio de mensajería FedEx.

Los importantes desafíos financieros que enfrenta el Servicio Postal de EEUU

Si bien el informe financiero publicado el viernes mostró ingresos operativos de $80,500 millones, lo que supone un aumento de $916 millones con respecto al año fiscal anterior, USPS sufrió pérdidas netas por un total de $9,000 millones.

La cifra representa una ligera mejora con respecto al año fiscal anterior, cuando la pérdida neta fue de $9,500 millones.

Steiner advirtió que es necesario reducir costos en el servicio postal, aumentar la eficiencia y utilizar métodos innovadores, incluyendo la incorporación de inteligencia artificial a la red logística de USPS.

“Para lograr todo esto, necesitamos capital y la capacidad de aprovechar nuestros recursos”, afirmó. “Deberíamos poder obtener préstamos como nuestros competidores, quienes no tienen limitaciones legales”.

Amber McReynolds, reelegida la semana pasada como presidenta de la Junta de Gobernadores del Servicio Postal, afirmó que las "restricciones innecesarias y de larga data" están afectando negativamente las finanzas de USPS y "ponen de manifiesto la urgente necesidad de acción ejecutiva y legislativa" para que el servicio postal pueda ser financieramente sostenible a largo plazo.

USPS es una agencia federal independiente y generalmente autosuficiente.

Añadió que actualmente el servicio postal está obligado a aportar una "parte desproporcionada" a su sistema de jubilación en comparación con otras agencias federales.

Además, solo se le permite invertir los fondos de jubilación postal en bonos del Tesoro, perdiendo así cientos de miles de millones de dólares que podrían invertirse en una cartera diversificada.

McReynolds también pidió al Congreso que actualice el sistema de precios de USPS, su programa de compensación laboral y sus límites de endeudamiento, los cuales no se han modificado desde 1991.

"Esto es urgente y es hora de actuar", subrayó.

Aunque algunas voces expresaron en los últimos meses su preocupación por la posible privatización del servicio postal, una idea planteada por Trump y su exasesor, Elon Musk, McReynolds intentó desmentirla.

“No hay propuestas ni planes para privatizar el servicio postal”, declaró. “El nuevo director general de Correos se ha referido extensamente a este tema en sus declaraciones públicas y la junta directiva comparte esta opinión”, concluyó.

