Deudas y retrasos en el Servicio Postal, pero DeJoy y otros ejecutivos reciben grandes bonificaciones

"Parece que [DeJoy] es la última persona que debería recibir un aumento de sueldo y una bonificación sin precedentes", dijo Noah Bookbinder, presidente del grupo de control gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Bookbinder señaló que DeJoy ralentizó intencionadamente la entrega de correo mientras millones de estadounidenses intentaban votar por correo durante las elecciones presidenciales de 2020 y se resistió a los llamados para vender acciones que poseía en una compañía que hace negocios con el Servicio Postal, lo cual representa un conflicto de intereses.