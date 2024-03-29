Cambiar Ciudad
El libro encuadernado con la piel de una mujer fallecida en el siglo XVII que Harvard removió de su célebre biblioteca

El libro, que ha estado en poder del sistema de bibliotecas de Harvard desde hace casi un siglo, fue encuadernado con el singular material por su primer dueño, un médico francés cuya profesión le dio acceso al mismo.

La Biblioteca de Harvard anunció el retiro de un libro encuadernado con piel humana que data del siglo XVII, poniendo de nuevo a la u niversidad en el primer plano del tratamiento ético de restos humanos.

Se trata de Des destinées de l’âme (Los destinos del alma), de Arsène Houssaye, un volumen conservado desde la década de 1930 en la Biblioteca Houghton, el depósito principal de libros y manuscritos raros del sistema de bibliotecas de esa universidad.

Des Destinées de l'Ame es una meditación sobre el alma y la vida después de la muerte, escrita por Houssaye, un poeta y novelista francés, a mediados de la década de 1880.

Un sumario de hechos relacionados con el libro explica que el autor mismo sugirió que el libro debía ser encuadernado con piel humana. “El texto impreso del libro fue entregado por el autor, Arsène Houssaye, a su amigo, el Dr. Ludovic Bouland, a principios de la década de 1880”, explica el sumario.

El mismo texto añade que una nota manuscrita de Bouland insertada en el volumen afirma que “un libro sobre el alma humana merecía tener una cubierta humana” y describe el proceso para tratar la piel a fin que pueda usarse para encuadernar el texto.

El libro fue entregado a la colección de volúmenes de Harvard por John B. Stetson Jr. , un diplomático estadounidense, hombre de negocios y exalumno de Harvard egresado en 1906, pasó a ser parte de la colección permanente de la universidad gracias a la donación hecha por su viuda, Ruby F. Stetson, en 1954.

Disposición final respetuosa de los restos de piel humana

El comunicado indica que “la eliminación de la piel humana de Des destinées de l'âme se produce tras una revisión realizada por la Biblioteca Houghton de la administración del libro, impulsada por las recomendaciones del Informe del Comité Directivo de la Universidad de Harvard sobre Restos Humanos en las Colecciones de Museos Universitarios publicado en el otoño de 2022”.

El motivo dado para la eliminación de las controversiales cubiertas fue “la naturaleza éticamente complicada de los orígenes del volumen y su historia posterior”.

“La biblioteca está ahora en el proceso de realizar investigaciones biográficas y de procedencia adicionales sobre el libro, Bouland y la paciente anónima, además de consultar con las autoridades correspondientes de la universidad y de Francia para determinar una disposición final respetuosa de estos restos humanos”, explica el comunicado.

Un análisis científico hecho en 2014 confirmó que el libro estaba encuadernado en piel humana. En ese momento, explica el comunicado, “la biblioteca hizo publicaciones en el blog de Houghton que utilizaban un tono sensacionalista, morboso y humorístico que impulsó una cobertura mediática internacional con un tono similar”.

Desde ese entonces, la biblioteca determinó que sus prácticas no cumplieron con el nivel de estándares éticos de la universidad y que “los estudiantes empleados para tomar los volúmenes en las estanterías de Houghton se sintieron desconcertados cuando se les pidió que tomaran el libro sin que se les dijera que incluía restos humanos”.

En el comunicado, la universidad pidió disculpas a “aquellos afectados negativamente por estas acciones”.

