Salud pública Más de 250 personas en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur Un brote de sarampión en Carolina del Sur, con más de 250 personas en cuarentena, se une a otro brote en la frontera entre Arizona y Utah con cientos de casos más, en una enfermedad que a principios de siglo se consideraba eliminada en Estados Unidos.

Video Posibles contagios de sarampión en dos estados del país prenden las alarmas: las noticias del día

Un brote de sarampión en Carolina del Sur ha llevado a más de 250 personas a cuarentena y a otras 16 a aislamiento, informaron las autoridades sanitarias del estado.

Las medidas sanitarias por el esparcimiento de la enfermedad abarcan a estudiantes de nueve escuelas primarias, intermedias y de bachillerato en la zona del condado de Spartanburg, al noroeste del estado.

Las estadísticas de salud indican que, en dos meses, 111 personas se han enfermedad con el sarampión, una enfermedad prevenible con una vacuna.

Desde el viernes de la semana pasada hasta este martes, el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur contó 27 nuevos casos, según informó la epidemióloga Linda Bell, funcionaria de salud del estado.

Consideró que esto es una "aceleración" de los contagios, "un pico que nos tiene preocupados".

La mayoría de los nuevos casos del estado se originaron por exposiciones en la iglesia Way of Truth Church en Inman. Los líderes de la iglesia han sido "de gran ayuda", afirmó Bell.

"Nos enfrentamos a una transmisión continua que prevemos que se prolongará durante muchas semanas más, al menos en nuestro estado", indicó.

La Dra. Bell llamó la atención sobre la situación de la vacunación contra el sarampión, aseguranod que "sigue siendo la mejor forma para prevenir el impacto que el sarampión está causando en la educación, el empleo y en otros ámbitos en las vidas de las personas de nuestras comunidades".

Explicó que de los 111 casos de sarampión, 105 corresponden a personas sin vacunar.

"Si las personas están dispuestas a vacunarse, se ha demostrado que recibir la vacuna triple vírica en las 72 horas siguientes a la exposición previene las infecciones de sarampión, y que cualquiera que se vacune después de ese periodo podría evitar una futura cuarentena si se expone de nuevo y, lo que es más importante, estaría protegido contra la enfermedad", aseguró la epidemióloga estatal.

En Arizona y Utah, un brote de sarampión se ha intensificado desde agosto. El condado de Mohave en Arizona ha registrado 172 casos, mientras que el Departamento de Salud Pública del suroeste de Utah ha contabilizado 82 casos.

Las pequeñas poblaciones de Colorado City en Arizona, y Hildale, en Utah, situadas frente a frente sobre la frontera entre ambos estados, son las más afectadas por el sarampión.

En total, Utah ha confirmado 115 casos de sarampión este año y Arizona ha confirmado 176.

Los beneficios de la vacuna contra el sarampión

A nivel nacional, el número de casos de sarampión se acerca a los 2,000 para una enfermedad que se consideraba erradicada en los Estados Unidos desde el año 2000, gracias a las vacunas infantiles de rutina.

Bell, de Carolina del Sur, explicó este miércoles a periodistas que la baja tasa de vacunación empeora el número de contagios.

"Con cada nuevo caso en una población con baja cobertura vacunal, el número de contactos alrededor de cada nuevo caso puede provocar cada vez más casos, ya que la enfermedad es muy contagiosa", dijo. Para responder a esto se requiere un aumento igual de rápido en la cobertura de las vacunas, y poder así enfrentar que cada nuevo caso multiplique la enfermedad.

El mes pasado, Canadá perdió la designación de haber erradicado el sarampión, distinción que se aplica cuando no hay propagación local continua del viru.

Los expertos afirman que Estados Unidos también corre el riesgo de perder ese estatus. Para que eso ocurra, el sarampión tendría que propagarse de forma continua durante un año. Un gran brote en Texas, Nuevo México y Oklahoma que comenzó en enero enfermó a casi 900 personas y dio inicio al peor año de sarampión en Estados Unidos en más de tres décadas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), todos los estados, excepto ocho, han registrado al menos un caso de sarampión este año. Los CDC han confirmado 47 brotes este año, en comparación con los 16 de 2024. Tres personas, dos de ellas escolares de Texas, han fallecido.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola es segura y proporciona un 97 % de protección contra la enfermedad después de dos dosis. La mayoría de los niños de Estados Unidos deben vacunarse para poder asistir a la escuela. Sin embargo, las tasas de vacunación han disminuido, ya que cada vez más padres renuncian a las vacunas o se retrasan en los calendarios de vacunación recomendados.

Con información de AP

