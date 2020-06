Un millonario escondió hace 10 años un tesoro en las montañas de Colorado y ahora dice que fue encontrado

Forrest Fenn, un famoso coleccionista de arte de Santa Fe, Nuevo México, de 89 años, había enterrado el oro en 2010 y confirmó el hallazgó al medio local The New Mexican a través de una llamada telefónica. El tesoro contenía oro, joyas y otros elementos de gran valor.

Fenn no dijo dónde se encontró el tesoro o quién lo encontró. “La persona que lo encontró no quiere que se mencione su nombre. Él es del este", dijo al medio, y agregó que el afortunado hombre le envió una fotografía para confirmar. Tampoco quiso compartir la foto del hallazgo.

Demandas y quejas

Pero no todo ha sido color rosa ni triunfal. El caso del cofre escondido ha desatado demandas y casos pendientes en corte. Por ejemplo, el portal Santa Fe New Mexican recuerda a la abogada de Chicago Barbara Andersen, quien demanda que un desconocido "pirateó" la solución de su acertijo y la siguió hasta encontrar el tesoro. Ella está solicitando que se lo den a ella y que la persona -que no ha sido identificada- no pueda vender el contenido del preciado cofre.