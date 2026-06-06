Detroit, Michigan Un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de un policía de Melvindale fue expulsado de la audiencia por ser demasiado imprudente Michael López acaba de recibir cadena perpetua por haber asesinado al cabo de policía Mohamed Said. Durante la audiencia en que se le dictó sentencia, López se portó de manera irreflexiva y grosera con la jueza y la familia de su víctima

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La voz de la fiscal adjunta Rana Hadied temblaba mientras leía en voz alta las declaraciones de las víctimas en el Tribunal de Circuito de Wayne el viernes, contando la historia de lo que el cabo Mohamed Said de Melvindale, Michigan, significaba para su familia antes de ser asesinado a tiros en 2024.

Hadied y el fiscal adjunto Max Baisel leyeron las declaraciones de los padres de Said, sus tres hermanas menores y su hermano menor, que tenía solo 7 años cuando Said fue asesinado por Michael Lopez, de 45 años, mientras estaba de servicio.

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«Mohamed lo era todo para mí», dijo Hadied con voz temblorosa mientras leía una declaración escrita por la madre de Said. «Perder a mi hijo fue como perderme a mí misma. Mi hogar, mi corazón y mi vida se sienten destruidos sin él… Ninguna madre debería tener que enterrar a su hijo».

López fue condenado a cadena perpetua el viernes, una sentencia obligatoria por haber sido declarado culpable de asesinato por un jurado, tras una polémica audiencia.

Antes de que la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, Bridget Hathaway, dictara sentencia, ordenó que López fuera expulsado de la sala después de que este amenazara con denunciarla ante la Comisión de Disciplina Judicial, que investiga la mala conducta de los jueces.

El acusado Michael Lopez es escoltado fuera de la sala del tribunal después de un arrebato durante su sentencia por el asesinato del oficial de policía de Melvindale, Mohamed Said, en el Centro de Justicia Penal del Condado de Wayne el viernes 5 de junio de 2026, en Detroit, Michigan. Imagen Clarence Tabb Jr.



«La CDJ se enterará. También se enterarán de la injusticia que has cometido», dijo López. «No mereces estar ahí arriba». Añadió que Hadid tampoco merecía ser fiscal.

Hadid afirmó que López había sido "totalmente irrespetuoso".

"Cada vez que intenta decir que está arrepentido, lo arruina con sus payasadas y sus mentiras", dijo ella.

Mientras lo sacaban de la sala del tribunal, López le dijo a Hadid: "Si yo fuera musulmán, no estarías hablando así... Quédate en tu sitio, mujer".

Lo trajeron de vuelta unos cinco minutos después para escuchar su sentencia

López habló durante unos diez minutos antes de que Hathaway le pidiera que terminara. López se enfadó y preguntó si había un límite de tiempo. Mientras López hablaba airadamente con Hathaway, aproximadamente media docena de agentes presentes en la sala lo rodearon.

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Ahmed Said, hermano menor de Said, fue el único familiar que habló en persona sobre su hermano. Relató las pesadillas que ha sufrido su familia y el trauma que les causaron el juicio y los procedimientos judiciales. Dijo que su hermano, quien solo llevaba un año como policía de Melvindale antes de ser asesinado a tiros, murió como un héroe, protegiendo a su comunidad, mientras que López vivirá el resto de su vida como un criminal.

"Jamás lo olvidaré ni lo perdonaré. Perder a mi hermano será siempre lo más devastador que me ha pasado en la vida. ... La vida no solo cambió, sino que dejó de ser vida. Ya no vivo, solo existo", dijo Ahmed.

Ahmed Said fue expulsado de la sala del tribunal después de llamar a López "pedazo de (grosería)" mientras regresaba a su asiento en la galería.

Ahmed Said, hermano de la víctima, Mohamed Said, grita al acusado, Michael Lopez, después de leer su declaración de impacto de la víctima durante la sentencia de Lopez por el asesinato de su hermano, el oficial de policía de Melvindale Mohamed Said, en el Centro de Justicia Penal del Condado de Wayne el viernes 5 de junio de 2026, en Detroit, Michigan. Imagen Clarence Tabb Jr

López fue declarado culpable en abril de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y municiones por parte de un delincuente, portación de arma oculta, posesión de cocaína, portación de arma peligrosa con intención ilícita y delitos graves relacionados con armas de fuego. El jurado deliberó durante menos de una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad.

Dave Said, tío de Mohamed, declaró tras la sentencia que "se hizo justicia". Añadió que las personas uniformadas merecen protección.

López sostiene que temía por su vida

López declaró que temió por su vida cuando disparó a Said a finales de julio de 2024, después de que este detuviera su patrulla para ordenarle que recogiera una colilla. Según la cámara corporal de Said, este persiguió a López cuando este huyó y luego le aplicó una descarga eléctrica con una pistola Taser. Acto seguido, López apuntó con su arma a Said.

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"Estamos bien, estamos bien", dijo Said con las manos vacías mientras pronunciaba sus últimas palabras antes de que López le disparara. Su pistola Taser había caído al suelo. Su arma, que según el testimonio de López creía que le apuntaba, seguía enfundada en su cinturón.

En su propia defensa, López declaró que creía que la pistola Taser de Said era un arma de fuego.

El viernes, López continuó proclamando su inocencia. Afirmó temer por su vida porque reconoció a Said, quien, según él, tenía "algunas intenciones ocultas" relacionadas con un control de tráfico en el que su hija había estado con Said. Hathaway le había prohibido hablar de este control durante el juicio —y fue expulsado del estrado de los testigos a mitad de su testimonio por mencionarlo—, pero le permitió hacerlo el viernes.

López dijo que planeaba llevar su caso a los tribunales de apelación



"Soy inocente de los cargos de asesinato en primer grado y seguiré recurriendo al sistema judicial vigente. No lo hago para causar más dolor a la familia y los amigos, sino para luchar por mi vida, como lo hice aquel día. Sé que puede resultar difícil de creer, pero estoy profundamente arrepentido y lamento sinceramente la pérdida de la familia y los amigos del Sr. Said", declaró López. ".

El juez afirmó que el policía fue "asesinado a sangre fría y sin piedad"

Antes de dictar sentencia contra López, Hathaway dijo que López "disparó fríamente y con crueldad al cabo Said en la cabeza sin justificación alguna".

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"La triste ironía de este caso radica en que el acusado huyó y finalmente disparó al cabo Said porque no quería volver a prisión», declaró Hathaway. "Sin embargo, debido a sus acciones, el acusado pasará el resto de su vida en prisión, que es precisamente donde merece estar recluido dada la gravedad y la naturaleza del delito", agregó.

Los funcionarios de Melvindale hablan tras la sentencia

El jefe de policía de Melvindale, Chris Egan, dijo que Said era un gran oficial y una gran persona que arriesgó su vida por desconocidos. Se emocionó al hablar de Said, a quien la ciudad rendirá homenaje con una caravana de motocicletas el 18 de julio.

"No estamos aquí para hablar de la persona que no respetó la ley. Somos una comunidad pequeña, Melvindale", dijo Egan. "Somos una ciudad pequeña con un gran corazón, y esa persona nos lo rompió. Estamos aquí para honrar a alguien que sí vivió dentro de la ley. En tan solo un año en la carretera logró más que la persona que le arrebató la vida", concluyó el mando policíaco.

El subjefe de policía de Melvindale, Daryl Campbell, dijo que Mohamed era "enérgico, joven, lleno de vida y vitalidad".