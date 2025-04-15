Cambiar Ciudad
Univision

Univision amplía el alcance de su señal por aire en Lake Charles y el suroeste de Louisiana: cómo obtener la señal

La señal de Univision ya está disponible en el canal 29.4 en Lake Charles. Para acceder a la señal de Univision, se recomienda a los televidentes volver a escanear sus televisores.

Univision picture
Por:Univision
Univision
Univision
Imagen Univision

Univision ha expandido de su señal abierta (OTA, por sus siglas en inglés) la zona de Lake Charles y a la región más amplia del suroeste de Luisiana, una región con cada vez una mayor presencia latina.

PUBLICIDAD

La señal de Univision ya está disponible en el canal 29.4 en Lake Charles, de manera que todos los shows de la cadena pueden verse, desde las noticias, al deporte pasando por el entretenimiento.

Más sobre Univision

“Vamos a matarlos”: Trump dice que no necesita al Congreso para declarar la guerra al narcotráfico
0:29

“Vamos a matarlos”: Trump dice que no necesita al Congreso para declarar la guerra al narcotráfico

Estados Unidos
En un minuto: Trump cancela los planes del despliegue federal en el área de San Francisco
1:11

En un minuto: Trump cancela los planes del despliegue federal en el área de San Francisco

Estados Unidos
“Sí se puede”: Comenzaron en su garaje y ahora hacen tortillas que son distribuidas por todo EEUU
1:30

“Sí se puede”: Comenzaron en su garaje y ahora hacen tortillas que son distribuidas por todo EEUU

Estados Unidos
Una nueva mujer acusa a la madre del líder de La Luz del Mundo de ser cómplice de abusos a menores
5:24

Una nueva mujer acusa a la madre del líder de La Luz del Mundo de ser cómplice de abusos a menores

Estados Unidos
En un minuto: EEUU ataca nuevas embarcaciones a las que acusa de transportar drogas
1:18

En un minuto: EEUU ataca nuevas embarcaciones a las que acusa de transportar drogas

Estados Unidos
Reportaba operativos de ICE en TikTok y fue baleado cuando agentes federales lo intentaban arrestar
2:10

Reportaba operativos de ICE en TikTok y fue baleado cuando agentes federales lo intentaban arrestar

Estados Unidos
En un minuto: Protestas en Nueva York contra ICE tras violento operativo
1:12

En un minuto: Protestas en Nueva York contra ICE tras violento operativo

Estados Unidos
En video: su casa fue arrastrada por inundaciones en Alaska y él lo grabó desde adentro
1:02

En video: su casa fue arrastrada por inundaciones en Alaska y él lo grabó desde adentro

Estados Unidos
En un minuto: Victoria legal para Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón
1:22

En un minuto: Victoria legal para Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón

Estados Unidos
En un minuto: Masiva falla en internet en el mundo por problemas en la nube de Amazon Web Services
1:10

En un minuto: Masiva falla en internet en el mundo por problemas en la nube de Amazon Web Services

Estados Unidos

“Univision reafirma su compromiso de informar, entretener y empoderar a la comunidad hispana en los Estados Unidos,” dijo Ignacio Meyer, president Univision Networks Group, TelevisaUnivision.

Univision.
Univision.
Imagen Univision

“Con la expansión de nuestra señal en Luisiana, no solo ampliamos significativamente nuestro alcance, sino que también fortalecemos nuestra conexión con las comunidades que están en el corazón de nuestra misión”.

Esta nueva señal se enmarca en la continua inversión de Univision en los mercados locales y su dedicación a generar un impacto positivo en las comunidades a las que sirve.

Cómo acceder a la señal de Univision

Para acceder a la señal de Univision, se recomienda a los televidentes volver a escanear sus televisores y comenzar a disfrutar de una programación de alta calidad y culturalmente relevante que informa, entretiene y empodera a la comunidad hispana.

Relacionados:
UnivisionLouisiana (Estado)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD