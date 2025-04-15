Univision amplía el alcance de su señal por aire en Lake Charles y el suroeste de Louisiana: cómo obtener la señal

Univision ha expandido de su señal abierta (OTA, por sus siglas en inglés) la zona de Lake Charles y a la región más amplia del suroeste de Luisiana, una región con cada vez una mayor presencia latina.

La señal de Univision ya está disponible en el canal 29.4 en Lake Charles, de manera que todos los shows de la cadena pueden verse, desde las noticias, al deporte pasando por el entretenimiento.

“Univision reafirma su compromiso de informar, entretener y empoderar a la comunidad hispana en los Estados Unidos,” dijo Ignacio Meyer, president Univision Networks Group, TelevisaUnivision.

“Con la expansión de nuestra señal en Luisiana, no solo ampliamos significativamente nuestro alcance, sino que también fortalecemos nuestra conexión con las comunidades que están en el corazón de nuestra misión”.

Esta nueva señal se enmarca en la continua inversión de Univision en los mercados locales y su dedicación a generar un impacto positivo en las comunidades a las que sirve.

Cómo acceder a la señal de Univision