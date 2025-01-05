Atentado en Nueva Orleans: el atacante visitó la ciudad dos veces y grabó sus calles con gafas inteligentes

Video En video: FBI revela qué grabó con gafas inteligentes el atacante de Nueva Orleans antes del atentado

El presunto responsable del atropellamiento masivo en Nueva Orleans que dejó 14 fallecidos el día de Año Nuevo visitó la ciudad dos veces antes y grabó videos del 'Barrio Francés' con gafas inteligentes, informó este domingo un funcionario del FBI.

Shamsud- Din Jabbar, un ciudadano estadounidense de Houston, Texas, también viajó antes del ataque a El Cairo, Egipto, así como a Ontario, Canadá. Uunque no está claro si esos viajes estuvieron relacionados con el atropellamiento, dijo el subdirector adjunto del FBI, Christopher Raia, en una conferencia de prensa.

El sospechoso se quedó en una casa alquilada en Nueva Orleans desde el 30 de octubre durante unos días y, durante ese tiempo, grabó un video mientras paseaba en bicicleta por el 'Barrio Francés', informó el agente especial a cargo del FBI en Nueva Orleans, Lyonel Myrthil. Jabbar también visitó Nueva Orleans el 10 de noviembre y los investigadores todavía indagan en los detalles de ese viaje, informó CNN.

La policía disparó fatalmente a Shamsud-Din Jabbar, de 42 años y exsoldado del Ejército de Estados Unidos, durante un tiroteo en l a escena del atropellamiento masivo en Bourbon Street, una calle famosa en todo el mundo por su ambiente festivo en el histórico 'Barrio Francés'.

La oficina del forense enumeró la causa de muerte de las 14 víctimas como "heridas por fuerza contundente". Alrededor de otras 30 personas sufrieron heridas. La portavoz del Centro Médico Universitario de Nueva Orleans, Carolina Giepert, dijo que 13 personas seguían hospitalizadas, ocho en cuidados intensivos.

El presidente Joe Biden tenía previsto viajar a Nueva Orleans con la primera dama, Jill Biden, el lunes para "acompañar en su dolor a las familias y los miembros de la comunidad afectados por el trágico ataque".

Horas antes de llevar a cabo el ataque, Jabbar proclamó su apoyo al grupo militante Estado Islámico en videos publicados en internet. Es el ataque más letal inspirado por el EI en suelo estadounidense en años, dejando al descubierto lo que los funcionarios federales han advertido que es una amenaza terrorista internacional resurgente.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en el programa ‘This Week with George Stephanopoulos’ de la cadena ABC que el país se enfrenta "no solo a la amenaza persistente del terrorismo extranjero (...) durante los últimos 10 años, hemos visto un aumento significativo de lo que llamamos extremismo violento de cosecha propia".

Qué hallaron en las viviendas y la camioneta del sospechoso

Jabbar reservó el vehículo utilizado en el ataque más de seis semanas antes, el 14 de noviembre, según funcionarios de la policía que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

En su casa de Houston, el hombre tenía materiales sospechosos para fabricar bombas, que incluían un banco de trabajo en el garaje y materiales peligrosos que se cree que fueron utilizados para fabricar dispositivos explosivos, según funcionarios familiarizados con una inspección realizada en el lugar.

Las autoridades encontraron bombas rudimentarias en el vecindario del ataque en un aparente intento de causar más daño. Dos dispositivos explosivos improvisados, colocados en neveras a varios bloques de distancia, fueron desactivados en la escena. Otros dispositivos fueron considerados no funcionales. Jabbar compró una nevera en Vidor, Texas, pocas horas antes del ataque, y aceite para armas en una tienda de Sulphur, Louisiana, según informaron los investigadores.

Los agentes que revisaron la camioneta alquilada de Jabbar encontraron un transmisor destinado a activar las dos bombas, dijo el FBI en un comunicado el viernes, agregando que había materiales para fabricar bombas en la casa de Nueva Orleans que alquiló. Jabbar intentó quemar la casa prendiendo fuego en un pasillo con acelerantes, pero las llamas se extinguieron antes de que llegaran los bomberos.

Jabbar salió del camión accidentado con un chaleco antibalas y un casco, y disparó contra la policía. Fue ahí cuando hirió a dos agentes antes de ser abatido. La policía de Nueva Orleans ha evitado comentar cuántos disparos realizaron Jabbar y los agentes o si algún transeúnte pudo haber sido alcanzado, citando que la investigación está en curso.

Stella Cziment, quien dirige la Oficina de Supervisión Independiente de la Policía, administrada por civiles de la ciudad, dijo que los investigadores están trabajando para dar cuenta de "cada una de las balas disparadas" y determinar si alguna de ellas impactó a transeúntes.

Mayor seguridad antes del 'Super Bowl' en Nueva Orleans

La policía ha utilizado varios vehículos y barricadas para bloquear el tráfico en las calles Bourbon y Canal desde que fue perpetrado el ataque. Otras agencias policiales ayudaron a los agentes de la ciudad a proporcionar seguridad adicional, dijo Reese Harper, portavoz de la policía de Nueva Orleans.

El primer desfile de la temporada de Carnaval que conduce al Mardi Gras estaba programado para el lunes. Nueva Orleans también será sede del Super Bowl el 9 de febrero.

En un esfuerzo previo para proteger el 'Barrio Francés', la ciudad instaló columnas de acero conocidas como bolardos para restringir el acceso a vehículos a Bourbon Street. Los postes se retrajeron para permitir entregas a bares y restaurantes. Dejaron de funcionar de manera confiable después de que se obstruyeran con cuentas del Mardi Gras, cerveza y otros desechos.

La víspera de Año Nuevo, los bolardos habían sido retirados para ser reemplazados antes del Super Bowl, dijeron las autoridades.

El ataque mató a una aspirante a enfermera de 18 años, una madre soltera, un padre de dos hijos y una exestrella del fútbol de la Universidad de Princeton, entre otros.

La oficina forense de Nueva Orleans identificó a las 14 víctimas: la más joven tenía 18 años y la mayor 63. La mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 30 años. Entre ellas está Edward Pettifer, de 31 años, del oeste de Londres, según la Policía Metropolitana de la capital británica. Los medios británicos informaron que Pettifer era el hijastro de Tiggy Legge-Bourke, quien fue niñera del príncipe William y el príncipe Harry entre 1993 y 1999, incluido el período posterior a la muerte de su madre, la princesa Diana.

En una vigilia el sábado, los familiares identificaron a LaTasha Polk, una madre y asistente de enfermería de unos 40 años, como la última víctima del ataque.

