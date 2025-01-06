Cronología de una masacre: así se gestó el atropellamiento masivo en Nueva Orleans

Video En video: FBI revela qué grabó con gafas inteligentes el atacante de Nueva Orleans antes del atentado

La madrugada del 1 de enero de 2025, mientras una multitud celebraba la llegada del Año Nuevo en la famosa Bourbon Street del Barrio Francés de Nueva Orleans, un veterano del Ejército de EEUU arremetió contra los transeúntes en una camioneta a toda velocidad.

El ataque dejó al menos 14 muertos y decenas de heridos. El autor también murió ya que, luego de salir disparando, fue abatido por los agentes que se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

Poco a poco se ha ido conociendo información sobre Shamsud- Din Jabbar, un ciudadano estadounidense de Texas de 42 años, su radicalización, sus declaraciones en apoyo al grupo terrorista Estado Islámico y cómo preparó su letal ataque contra personas desconocidas e inocentes, marcando una nueva masacre para el país.

Así ocurrieron algunos hechos clave del atentado:

Del 22 de junio al 3 de julio de 2023: Jabbar visita El Cairo y luego regresa a Estados Unidos.

Del 10 al 13 de julio de 2023: Jabbar visita Ontario, Canadá, antes de regresar a Estados Unidos. No está claro si estos viajes tienen relación con los preparativos del ataque, pero el FBI los destacó como parte de su investigación.

30 de octubre de 2024: Jabbar visita Nueva Orleans.

31 de octubre: Jabbar se graba a sí mismo usando anteojos inteligentes Meta mientras anda en bicicleta por el Barrio Francés, planeando el ataque, dijo el FBI.

10 de noviembre: Jabbar visita Nueva Orleans nuevamente.

19 de noviembre: Jabbar compra legalmente un rifle semiautomático a un vendedor privado en Arlington, Texas. Las autoridades dijeron el vendedor no tenía conocimiento de las intenciones de Jabbar.

31 de diciembre: Jabbar visita una tienda de armas en Texas. También compra una nevera portátil que, según las autoridades, podría contener un artefacto explosivo improvisado.

PUBLICIDAD

2:30 pm del 31 de diciembre: Jabbar ingresa a Louisiana.

9:00 pm del 31 de diciembre: La camioneta F-150 alquilada por Jabbar es vista en Gonzales, Louisiana, a unas 65 millas del Barrio Francés de Nueva Orleans.

12:41 am del 1 de enero de 2025: Jabbar estaciona la camioneta y camina hacia Royal y Governor Nichols Street en Nueva Orleans.

1:53 am del 1 de enero: Jabbar coloca el primer artefacto explosivo improvisado en las calles Bourbon y St. Peter. Alguien movió la nevera que contenía el artefacto explosivo improvisado a Orleans Street, una cuadra más allá. Los investigadores dijeron que la persona que lo hizo no estaba relacionada con el ataque.

2:20 am del 1 de enero: Jabbar coloca un segundo IED en las calles Bourbon y Toulouse.

3:15 am del 1 de enero: Jabbar conduce la camioneta Ford F-150 sobre una acera alrededor de un auto de policía que bloquea la entrada de Canal Street a Bourbon Street y embiste a las personas que se encontraban allí celebrando el Año Nuevo. Mató a al menos 14 personas e hirió a docenas más hasta chocar contra un equipo de construcción. Entonces salió disparando, pero fue abatido por la policía.

5:18 am del 1 de enero: El Departamento de Bomberos de Nueva Orleans responde a un incendio en una casa de alquiler a corto plazo en Mandeville Street. Si bien Jabbar había colocado catalizadores en toda la casa buscando destruir evidencia, el fuego se apagó, dijeron las autoridades. Los investigadores recuperaron materiales para fabricar bombas y lo que parecía ser un silenciador de rifle casero. Creen que el hombre provocó el incendio antes de partir hacia el Barrio Francés.

PUBLICIDAD

1:00 pm, 2 de enero de 2025 — La calle Bourbon vuelve a abrir sus puertas al público.

4 de enero de 2025: Los residentes de Nueva Orleans se reúnen en la calle Bourbon para una vigilia en honor a las víctimas del ataque . La última víctima asesinada es identificada por su familia como LaTasha Polk, una madre y asistente de enfermería de Nueva Orleans.

Mira también: