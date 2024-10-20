EEUU investiga la publicación no autorizada de documentos clasificados sobre supuestos planes de ataque de Israel a Irán

Estados Unidos está investigando la publicación no autorizada de documentos clasificados que evalúan los planes de Israel para atacar a Irán, dijeron tres funcionarios estadounidenses a la agencia AP. Un cuarto funcionario agregó que los documentos parecen ser legítimos.

Los documentos se atribuyen a la Agencia de Inteligencia Geoespacial y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y señalan que Israel todavía estaba moviendo activos militares para llevar a cabo una ofensiva militar en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán el 1 de octubre. Solo se podían compartir dentro de los 'Cinco Ojos', que son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Los documentos, que están marcados como de alto secreto, se publicaron en la aplicación de mensajería Telegram y fueron reportados por primera vez por la cadena CNN y el medio online Axios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

La investigación también está examinando cómo se obtuvieron los documentos, incluyendo si fue una filtración intencional por parte de un miembro de la comunidad de inteligencia estadounidense o si se obtuvieron por otro método, como un hackeo. También se evalúa si se vio comprometida alguna otra información de inteligencia, explicó uno de los funcionarios. Como parte de esa investigación, se está trabajando para determinar quién tuvo acceso a los documentos antes de que se publicaran, agregó.

Estados Unidos ha instado a Israel a aprovechar la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, y presionar para un alto el fuego en Gaza. También ha advertido urgentemente a Israel que no amplíe más las operaciones militares en el norte de Líbano y se arriesgue a una guerra regional más amplia. Sin embargo, el liderazgo de Israel ha subrayado repetidamente que no dejará que el ataque con misiles de Irán quede sin respuesta.

En un comunicado, el Pentágono dijo que estaba al tanto de los informes sobre los documentos, pero no tenía más comentarios.

La publicación de los documentos sobre los planes de ataque de Israel

Los documentos aparecieron por primera vez en línea el viernes a través de un canal en Telegram, que afirmaba que habían sido filtrados por alguien de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y luego por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La información parecía recopilada en su totalidad mediante el uso de análisis de imágenes satelitales.

Uno de los dos documentos se parecía al estilo de otro material de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos filtrado por Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional Aérea que se declaró culpable en marzo de filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y otros secretos de seguridad nacional.

El canal de Telegram involucrado en la filtración se identifica como situado en Teherán, la capital de Irán. Anteriormente publicó memes sobre el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y material en apoyo del autodenominado 'Eje de la Resistencia' de Teherán, que incluye grupos militantes del Medio Oriente armados por la República Islámica.

