¿Qué es lo más raro que has olvidado en Uber? Las cosas más curiosas que han dejado algunos pasajeros

Video Proyecto que busca prohibir TikTok avanza en el Congreso: te contamos los riesgos de esta aplicación

Ropa, equipaje, audífonos, carteras, joyería y teléfonos son los seis artículos que más olvidan los pasajeros que usan Uber para transportarse, pero… ¿cuáles son los objetos más raros que han dejado al interior de un vehículo?

Uber compartió este miércoles el Índice de objetos perdidos del 2024. En él se enlistan además de los objetos más comunes, los más raros y las ciudades donde los usuarios de la plataforma suelen ser más olvidadizos.

PUBLICIDAD

Te compartimos 15 objetos y datos curiosos de este listado y los singulares mensajes que enviaron sus dueños a los conductores para recuperarlos.

Los 10 objetos más raros

Salsa picante y un alcoholímetro

Dos recipientes con arañas

“Una manta personalizada con una foto mía y de mi perro”

Un pequeño esqueleto de rata

Una vela que dice: "Nos vemos en el juzgado”

“Dejé arándanos caros que son especiales y que necesito ya que en la tienda están completamente AGOTADOS. Hay dos paquetes que necesito absolutamente”.

Una lanza y una cola de zorro peluda

Un autógrafo de Taylor Swift: ¡¡¡¡Enmarcado!!!!

Una pintura de SeaWorld. “Estaba envuelto en un rollo y me encanta”

Mantequilla de ajo de Benihana

Las cinco ciudades que más olvidan objetos dentro de un Uber

1. Miami, Florida

2. Los Ángeles, California

3. Atlanta, Georgia

4. Houston, Texas

5. Dallas, Texas

Cada día de la semana hay un objeto olvidado

De acuerdo con el listado, en su mayoría los objetos olvidados eran de color rojo. El listado también resalta que el 21 de enero es el día más olvidadizo del año y en el que más objetos perdidos se registran.

Según los reportes de Uber, las horas más populares del día en que se denunciaron objetos perdidos fueron las 21:00 y las 22:00 horas.

Parece ser que también hay un patrón en los días que la gente suele olvidar las cosas en los autos. Es más probable que la gente olvide el equipaje los lunes. Los martes se olvidan los auriculares. Los miércoles es cuando más se olvidan las carteras.

PUBLICIDAD

Mientras que los jueves la gente suele dejar atrás joyas y los viernes los teléfonos. Los sábados se olvidan más los vaporizadores y los domingos olvidan ropa.

La aplicación de transporte recordó a los pasajeros que a través de la plataforma pueden reportar los objetos olvidados en un Uber, así pueden coordinar con el conductor para que les sea devuelto y contribuyen para el listado del próximo año.

¿Y tú qué has olvidado en un Uber?

Mira también: