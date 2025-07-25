Video Van nueve niños ahogados en Texas en este 2025: sigue estos consejos para evitar tragedias

Una niña de 9 años falleció en el parque acuático Hersheypark, ubicado en Pennsylvania, luego de un incidente ocurrido en una conocida piscina de olas.

El parque informó el jueves en un comunicado que los socorristas a cargo detectaron que la menor presentaba señales de estar en apuros dentro del agua e inmediatamente activaron el protocolo de rescate.

El equipo de salvavidas y personal médico del parque intentó reanimar a la niña mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar (CPR) y otros procedimientos de emergencia. Posteriormente fue trasladada de urgencia al Milton S. Hershey Medical Center, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Los detalles del incidente en el que murió una niña de 9 años

El accidente sucedió en “The Shore”, una piscina de olas con capacidad para 378,000 galones de agua y una profundidad máxima de seis pies, según la página oficial de Hersheypark.

De acuerdo con John Lawn, director ejecutivo de Hershey Entertainment & Resorts, la menor fue vista por los socorristas cuando presentaba señales de estar en apuros en la piscina de olas, un área que suele ser concurrida y donde la profundidad varía de forma gradual.

Testigos declararon al canal WGAL que observaron cómo el equipo de salvavidas acudió con rapidez para sacarla del agua y aplicarle maniobras de resucitación cardiopulmonar (CPR), además del uso de equipo médico avanzado provisto por el personal del parque. Sin embargo, pese a los esfuerzos coordinados entre socorristas, técnicos en emergencias del parque y personal médico externo, la niña no pudo ser reanimada antes de ser trasladada al centro médico, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con The New York Times, al momento del incidente más de 100 socorristas se encontraban de servicio en el área del parque conocida como The Boardwalk, con 10 de ellos apostados específicamente en la piscina de olas.

Todos los salvavidas cuentan con entrenamiento en rescate acuático en aguas profundas, soporte vital, uso de desfibrilador externo automático (AED), oxígeno suplementario, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.

Además, el parque cuenta con su propio equipo de técnicos en emergencias. Según CBS 42, los visitantes menores de cuatro pies de altura deben usar obligatoriamente chaleco salvavidas en la piscina de olas, aunque no se ha precisado si la niña portaba uno al momento del incidente.

La investigación sobre la menor de 9 años en Hersheypark está abierta

El jefe de policía de Derry Township, Garth Warner, confirmó a abc27 que las autoridades locales, junto a la oficina forense de Dauphin County y personal de Hersheypark, han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas de la muerte.

El proceso incluye la revisión de los videos de seguridad del parque, la toma de declaraciones a testigos y la reconstrucción de los momentos previos al accidente.

Lawn recalcó en el comunicado de la empresa que la seguridad de los visitantes es y seguirá siendo la máxima prioridad tras este trágico suceso y aseguró que se llevará a cabo una revisión interna exhaustiva y que el parque cooperará plenamente con las autoridades.

Desde el viernes, la piscina de olas permanece cerrada al público mientras continúan las pesquisas y no se espera que reabra hasta que se garantice la seguridad total para los visitantes, según informó The New York Times.

“Es una situación verdaderamente trágica, especialmente para la familia, pero también afecta a todos los que participaron en el intento de rescate", expresó Warner en declaraciones recogidas por CBS 42.

Por respeto a la familia, las autoridades y la administración del parque han decidido no divulgar información personal sobre la menor.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta del deceso, pues no está claro si la niña se ahogó o sufrió algún otro problema de salud mientras se encontraba en la piscina.

La identidad de la menor no se ha hecho pública para proteger la privacidad de la familia, tal como indicó la gerencia del parque.

