Southwest pone fin a la razón por la que muchos viajeros usaban la aerolínea

Southwest Airlines empezará a cobrar a sus clientes por chequear maletas, abandonando una práctica de décadas que los ejecutivos habían descrito el año pasado como clave para diferenciar a la aerolínea de bajo costo de sus rivales.

La aerolínea, que durante años realizó campañas publicitarias resaltando su política de permitir a los pasajeros facturar hasta dos maletas sin recargo, anunció este martes que quienes no hayan alcanzado los niveles superiores de su programa de fidelidad Rapid Rewards, comprado un boleto de clase ejecutiva o sean titulares de una tarjeta de crédito de la aerolínea, tendrán que pagar por facturar sus maletas.

La aerolínea no detalló cuáles serán las nuevas tarifas, pero dijo que la nueva política comenzaría con los vuelos reservados desde el 28 de mayo.

“Tenemos una gran oportunidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, atraer a nuevos segmentos de clientes por los que hoy no competimos y volver a los niveles de rentabilidad que tanto nosotros como nuestros accionistas esperamos”, dijo el consejero delegado Bob Jordan en un comunicado.

Hace menos de un año, la aerolínea con sede en Dallas anunció que eliminaba otra tradición, el sistema de embarque abierto que ha utilizado durante más de 50 años. Southwest espera empezar a operar vuelos con pasajeros en asientos asignados el año que viene.

La aerolínea Southwest enfrenta turbulencias económicas

Southwest ha atravesado dificultades recientemente y está sometida a la presión de los inversores para que aumente sus beneficios e ingresos.

La aerolínea llegó a un acuerdo en octubre con el fondo de cobertura Elliott Investment Management para evitar una lucha por poderes, pero Elliott ganó varios puestos en el consejo de administración de la empresa.

El mes pasado, la aerolínea anunció la supresión de 1,750 puestos de trabajo, es decir, el 15% de su plantilla, en el primer despido importante en los 53 años de historia de la empresa.

La supresión de puestos de trabajo, prevista para finales de junio, forma parte de un plan para reducir costos y transformar la empresa en una “organización más ágil, rápida y eficiente”, según declaró Jordan en su momento.

Tras el anuncio de que comenzarían a cobrar por las maletas facturadas, las acciones de Southwest subieron más de un 9% el martes.

El cobro por las maletas facturadas dejará a Southwest Airlines unos 1,500 millones de dólares al año, pero causará pérdidas de clientes

En septiembre del año pasado, los ejecutivos de la aerolínea describieron su política de no cobrar por las maletas documentadas como la característica más importante para distinguir a Southwest de sus rivales. Todas las demás aerolíneas estadounidenses cobran por facturar el equipaje, y Wall Street lleva tiempo argumentando que Southwest se estaba dejando dinero.

El año pasado la aerolínea calculó que el cobro por equipaje le reportaría unos 1,500 millones de dólares al año, pero le costaría 1,800 millones por la pérdida de clientes que decidían volar con Southwest por su generosa política de equipaje.

Southwest dijo el martes que seguiría ofreciendo dos maletas facturadas gratis a los miembros preferentes de Rapid Rewards A-List y a los clientes que viajen con tarifas Business Select, y una maleta facturada gratis a los miembros de A-List y otros clientes selectos. Los pasajeros con tarjetas de crédito Rapid Rewards recibirán un crédito por una maleta facturada.

A las personas que no puedan acogerse a esas categorías se les cobrará por facturar las maletas. La aerolínea también ha anunciado que pondrá en marcha una nueva tarifa básica para los boletos más baratos cuando entre en vigor el cambio.

