Rex Heuermann es acusado del asesinato de una cuarta mujer en el caso de los crímenes en serie de Gilgo Beach

Heuermann ya había sido acusado en julio de los asesinatos de tres de la 10 mujeres cuyos restos fueron encontrados enterrados a lo largo de la remota playa en la isla de Long Island, Nueva York. Los fiscales dijeron en esa oportunidad que también era sospechoso de la muerte de otra de las mujeres encontradas.

Video Se oyeron gritos y luego un largo silencio: la muerte de una maestra que nunca llegó a su cita médica

La Fiscalía de Distrito del condado de Suffolk en el estado de Nueva York indicó que Rex Heuermann, el hombre acusado de las muertes de tres mujeres en Gilgo Beach, enfrenta el cargo de asesinato de una cuarta mujer, según documentos judiciales.

El nuevo cargo, revelado el martes en el tribunal del condado de Suffolk en Riverhead, Long Island, está relacionado con la muerte de Maureen Brainard-Barnes, de 25 años, cuyos restos fueron encontrados cerca de Gilgo Beach.

Heuermann se declaró inocente y ha permanecido detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Suffolk en Riverhead.

El arresto de Heuermann, un arquitecto de 60 años, se produjo más de una década después de que la policía en medio de la búsqueda de una mujer desaparecida, encontró 10 grupos de restos humanos escondidos en la espesa maleza cerca de Gilgo Beach.

El caso de los restos hallados en Gilgo Beach

Las muertes habían dejado perplejos a los investigadores durante mucho tiempo y atrajeron una inmensa atención pública a nivel nacional, llegando incluso a inspirar la película de Netflix “Lost Girls” en 2020.

Las autoridades sospecharon que un asesino en serie había cometido algunos de los asesinatos, pero han dicho que no creen que todas las víctimas fueron asesinadas por la misma persona. La mayoría de los asesinatos siguen sin resolverse.

Heuermann fue identificado por primera vez como sospechoso en 2022 cuando los detectives lo vincularon con una camioneta que un testigo informó haber visto cuando una de las víctimas desapareció.

Al año siguiente, los detectives que seguían a Heuermann recuperaron su ADN de la masa de pizza en una caja que el sospechoso había descartado en un bote de basura de Manhattan y lo compararon con un cabello encontrado en un dispositivo de sujeción utilizado en los asesinatos, dijeron las autoridades.

Heuermann, quien había trabajado como arquitecto con licencia en una firma con sede en Manhattan y vivía en Massapequa Park, un suburbio cercano al lugar donde se encontraron los cuerpos, se mantiene detenido sin derecho a fianza.

Video Así dieron con el paradero de un asesino en serie que atemorizaba una ciudad en Texas
