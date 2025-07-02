Sean ‘Diddy’ Combs: jurado da veredicto final y es culpable de dos de los cinco cargos que enfrentaba

Video Sean 'Diddy' Combs es declarado culpable en dos cargos y absuelto en los otros 3

Este miércoles 2 de julio la mesa de Sin Rollo de Despierta América dio a conocer la noticia de última hora sobre el caso de Sean ‘Diddy’ Combs, donde un jurado de Nueva York lo encontró no culpable de tres de los cinco cargos que enfrentaba, luego de que ayer apenas había anunciado que había logrado un veredicto parcial.

Este día el veredicto es definitivo y el juicio que duró casi dos meses con un jurado de 12 personas, ha llegado a su final, aunque falta conocer la sentencia que enfrentará el rapero.

Sean ‘Diddy’ Combs’: ¿De qué delitos es no culpable?



El cantante de 55 años fue declarado no culpable en el delito de conspiración de crimen organizado y por el cual podría haber alcanzado la pena máxima de cadena perpetua.

El segundo cargo es el de tráfico sexual forzado, por fraude o coerción, cuya sentencia mínima es de 15 años en prisión y una máxima de cadena perpetua. Este delito lo enfrentaba por partida doble, la denuncia de Cassie Ventura, su exnovia, y otra víctima identificada con pseudónimo.

Sean ‘Diddy’ Combs: ¿De qué delito es culpable y cuántos años estará en la cárcel?



El rapero fue declarado culpable por un delito, el de transporte con fines de prostitución, solo que enfrentaba dos cargos, el de Cassie Ventura y de la segunda víctima identificada con pseudónimo.

Por este delito podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cada uno, es decir que Sean ‘Diddy’ Combs podría estar en la cárcel hasta 20 años.

“Da rabia lo que está pasando porque estamos viendo, nuevamente, cómo un hombre con poder se salva nuevamente de la ley, se salva del cargo más grande que tenía en su contra y ahora podría enfrentar menos de 20 años por todo lo que ha causado, todo el trauma”, señaló Monse Medina, panelista de Sin Rollo.

Sean ‘Diddy’ Combs no es declarado inocente solo no culpable



De acuerdo con la colaboradora de Despierta América, Astrid Rivera, la justicia de Estados Unidos no utiliza la palabra inocente en un juicio, solo se tiene culpable o no culpable. La inocencia no se emplea porque el hecho de que hayas sido declarado no culpable no quiere decir que eres inocente y no hayas cometido el delito.

En el caso de Sean ‘Diddy’ Combs significa que el jurado no llegó a un veredicto de culpabilidad por las pruebas presentadas.

El jurado de 12 personas (ocho hombres y cuatro mujeres) “tenía que llegar a un veredicto de unanimidad, si uno de ellos tenía o pensaba que había duda razonable, que no se podía probar ese caso particular, el veredicto llega entonces a un no culpable”, agregó Astrid Rivera.

¿Cuándo se conocerá la sentencia de Sean ‘Diddy’ Combs?



Todavía no hay fecha para que se emita la sentencia y se conozca el tiempo que el rapero pasará en prisión.