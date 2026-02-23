Departamento de Agricultura ¿Qué pasa con albóndigas congeladas? Por este motivo las retiraron del mercado Así puedes identificar las albóndigas que no se deben consumir por prevención.

Un producto de albóndigas congeladas listas para comer, vendido en las tiendas Aldi de todo el país, fue retirado del mercado debido a una posible contaminación con metal. Así lo informó un comunicado emitido por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Rosina Food Products está retirando voluntariamente un lote de sus albóndigas Bremer Family Size Italian Style Meatballs de 32 onzas, luego de que el FSIS “recibiera la queja de un consumidor sobre fragmentos de metal encontrados dentro del producto”, indica el comunicado.

La empresa, con sede en Nueva York, está retirando aproximadamente 9,462 libras del producto que “podría estar contaminado con material extraño, específicamente metal”, señaló el FSIS.

Hasta el 22 de febrero, no se han confirmado reportes por afectaciones debido al consumo de estas albóndigas.

¿Cómo identificar las albondigas posiblemente contaminadas?

Los lotes afectados corresponden al producto totalmente cocido, que tiene una vida útil de 15 meses. Se venden en bolsas que dicen “ Family Sise italian style meatballs” y especifican que contienen “alrededor de 64 albóndigas por paquete”.

Además, los productos retirados presentan la siguiente información:

Fecha de caducidad: 30 de octubre de 2026.

Sellos de tiempo: Entre las 17:08 y las 18:20, impresos al reverso de la etiqueta.

Sello de inspección: Dicen “EST. 4286B” dentro del sello del USDA.

Las albóndigas retiradas “fueron enviadas a supermercados Aldi en todo el país”, según el FSIS.

De acuerdo con las autoriades, el producto se encontraba en inventario en los siguientes estados:

Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont, Virginia Occidental y Washington, D.C.

Ante ello el FSIS instó a quienes hayan consumido el producto y teman por afectaciones, a ponerse en contacto con un servicios de salud.