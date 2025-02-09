Por qué los precios de los huevos han subido tanto en EEUU (pero no en Canadá)

Video El precio del huevo sube debido a la gripe aviar: estos son los estados más afectados

Los precios de los huevos en Estados Unidos han subido notablemente en los últimos tiempos y no parece que haya un alivio a la vista: el Departamento de Agricultura predice que este año continuarán subiendo.

En diciembre de 2024, el precio medio por docena en el país alcanzó los $4.15, todavía algo lejos del récord de $4.82 que alcanzó hace dos años. Pero recientemente en algunas partes del país los consumidores llegaron a pagar más del doble de la media e incluso se encontraron con estanterías vacías y límites de compra por persona en algunos supermercados.

Un usuario de Twitter mostró una foto de una docena de huevos en una estantería a un precio de $12.99, junto a un cartel que decía que cada cliente solo podía comprar una. Al mismo tiempo, y ante el bombardeo de quejas sobre el precio de los huevos en Estados Unidos, clientes de Canadá están subiendo fotos de sus supermercados, en donde el precio de los huevos se mantiene bastante estable, por debajo de los 4 dólares canadienses (menos de 3 dólares estadounidenses) la docena.

¿Por qué ha subido tanto el precio de los huevos en Estados Unidos?

Millones de pollos están siendo sacrificados cada mes en Estados Unidos por culpa del brote de gripe aviar que comenzó en 2022 y que ha impactado directamente el precio de los huevos. Cada vez que se detecta el virus en una granja avícola hay que sacrificar a toda la bandada para intentar detener su propagación. Y como las granjas son tan grandes, el número de animales sacrificados impacta directamente en el suministro de huevos. Además, deshacerse de esos animales muertos, desinfectar los gallineros y traer nuevas aves para reemplazarlos y restablecer la producción suele tomar meses.

Más de 145 millones de pollos, pavos y otras aves han sido sacrificados desde que comenzó el actual brote de gripe aviar en Estados Unidos. La gran mayoría de ellos eran gallinas ponedoras, indicó la agencia AP.

10 estados del país tienen leyes con requisitos de un espacio mínimo para las aves o que prohíben poner a las gallinas ponedoras en jaulas. Esto también encarece un poco los precios. Estas leyes ya han entrado en vigor en estados como California, Massachusetts, Nevada, Washington, Oregón, Colorado y Michigan.

Recientemente, en una tienda Target de Chicago, la docena de huevos grandes convencionales costaba $4.49 pero la docena de huevos de gallinas no enjauladas se empinaba a $6.19.

Subida del precio de los huevos: ¿por qué en Canadá no pasa lo mismo?

Mientras el precio de los huevos, un alimento básico en muchos hogares, vive una subida astronómica en Estados Unidos, los canadienses disfrutan de precios más estables y asequibles. La diferencia se debe principalmente a la forma en que cada país regula su industria avícola.

En Canadá, los huevos están regulados bajo un sistema de gestión de suministro que controla tres elementos principales: la producción, los precios y el comercio internacional. Este modelo establece cuotas estrictas para los productores, asegurándose de que se produzca únicamente lo necesario para satisfacer la demanda interna. Según el Consejo Nacional de Avicultura de Canadá, este sistema elimina los excedentes, estabiliza los precios y protege a los agricultores de las fluctuaciones del mercado.

Los críticos de este sistema de gestión alegan que beneficia a los agricultores a expensas de los consumidores y lo culpan cuando los huevos o la leche (también incluida en este marco) están más caros en Canadá que en Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el cambio climático, enfermedades como la gripe aviar o la inestabilidad geopolítica amenazan el suministro mundial, sus defensores aseguran que sus ventajas son cada vez más evidentes.

En Canadá, las juntas de comercialización de huevos fijan los precios de las granjas, los procesadores fijan el precio mayorista de los huevos y los supermercados fijan el precio minorista que pagan los consumidores.

Además, el país impone aranceles a las importaciones de productos avícolas, incluyendo los huevos. Este sistema establece contingentes arancelarios que limitan la cantidad de productos que pueden importarse sin tener que pagar aranceles prohibitivos. Esto protege a los productores nacionales de la competencia extranjera y mantiene la estabilidad del mercado interno.

“Tenemos un sistema propio que nunca ha sido más importante para la seguridad alimentaria en Canadá”, dijo Bruce Muirhead, profesor de historia de la Universidad de Waterloo y exdirector de investigación de Egg Farmers of Canada, citado por el medio canadiense Global News.

“Está manteniendo vivas las granjas familiares y los huevos en los estantes de los supermercados en un momento en el que estamos viendo escasez en todo el mundo”, agregó.

En contraste, Estados Unidos opera bajo un mercado más libre y competitivo, donde los precios de los huevos están sujetos a las leyes de la oferta y la demanda, lo cual puede llevar a fluctuaciones extremas.

Cómo las macrogranjas de EEUU inciden sobre el precio de los huevos

Una de las razones por las que Canadá ha sentido menos el impacto de la gripe aviar es porque fomenta granjas más pequeñas y distribuidas. Según el consejo canadiense de investigación avícola, este enfoque limita la densidad de aves en cada instalación, lo que reduce el riesgo de brotes masivos. Además, las regulaciones estrictas sobre bioseguridad impuestas por el gobierno canadiense aseguran que las granjas cumplan con estándares elevados para prevenir la propagación de enfermedades.

En contraste, muchas granjas avícolas en Estados Unidos operan a gran escala, con altas concentraciones de aves en un solo lugar. Este modelo intensivo, aunque eficiente en costos, aumenta la vulnerabilidad frente a brotes de enfermedades, ya que un solo caso puede afectar a millones de aves. Esto, combinado con la ausencia de un sistema centralizado que regule la producción, dificulta contener los impactos a nivel nacional.

Para ponerlo en cifras: en Canadá, una granja de producción de huevos promedio tiene alrededor de 25,000 gallinas ponedoras, mientras que en Estados Unidos, una granja promedio tiene más de un millón de aves, según el reporte de Global News, que cita al director ejecutivo de Egg Farmers of Canada, Tim Lambert.

Pero eso no quiere decir que Canadá no tenga problemas. Algunos críticos aseguran que en Canadá no han aumentado los precios de los huevos tan drásticamente como en otros sitios porque ya los precios estaban altos.

Con información de AP y Global News.

