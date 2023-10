La actriz Suzanne Somers, del icónico show 'Three's Company', muere a los 76 años

Más tarde, Somers montaría un espectáculo en Broadway bautizado ‘The Blonde in the Thunderbird’, que recibió críticas muy mordaces. Apareció en muchos programas de televisión en la década de 1970, como ‘The Rockford Files’, ‘Magnum Force’ y ‘The Six Million Dollar Man’, pero su papel más famoso llegó con ‘Three's Company’, que se emitió en ABC de 1977 a 1984, aunque su participación terminó en 1981.