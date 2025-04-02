Muere a los 65 años el actor Val Kilmer, que encarnó personajes icónicos en películas como 'Top Gun', 'Batman' y 'The Doors'

Val Kilmer, el actor versátil y enigmático que interpretó a Iceman en 'Top Gun', se puso una capa voluminosa como Batman en 'Batman Forever' e interpretó a Jim Morrison en 'The Doors', falleció a los 65 años.

Kilmer murió el martes por la noche en Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos, informó su hija, Mercedes Kilmer, en un correo electrónico a la agencia AP.

Val Kilmer murió de neumonía. Se había recuperado después de un diagnóstico de cáncer de garganta en 2014 que requirió dos traqueotomías.

“Me he comportado mal. Me he comportado valientemente. Me he comportado de manera extraña para algunos. No niego nada de esto y no tengo remordimientos porque he perdido y encontrado partes de mí mismo que nunca supe que existían”, dice hacia el final de 'Val', el documental de 2021 sobre su carrera. “Y estoy bendecido”, agrega.

La carrera de Val Kilmer: comediante, galán y héroe de acción

Kilmer, quien fue en su momento el actor más joven admitido a la prestigiosa Escuela Juilliard de artes, experimentó los altibajos de la fama de la manera más dramática. Su gran oportunidad llegó en la parodia de espías de 1984 'Top Secret!', seguida de la comedia 'Real Genius' ('Academia de genios') en 1985. Kilmer mostraría más tarde su talento para la comedia nuevamente en películas como 'MacGruber' y 'Kiss Kiss Bang Bang' ("Entre besos y tiros").

Su carrera cinematográfica alcanzó su cenit a principios de la década de 1990, cuando cobró fama como galán, protagonizando junto a Kurt Russell y Bill Paxton 'Tombstone' ("Los justicieros") de 1993, como el fantasma de Elvis en 'True Romance' ("La fuga") y como un experto en demoliciones y robos de bancos en la película de 1995 de Michael Mann 'Heat' ("Fuego contra fuego") con Al Pacino y Robert De Niro.

El actor, que siguió el método Suzuki de formación en artes, se entregaba por completo a sus papeles. Cuando interpretó a Doc Holliday en 'Tombstone', llenó su cama de hielo para la escena final para imitar la sensación de morir de tuberculosis. Para interpretar a Morrison, usó pantalones de cuero todo el tiempo, pidió a sus compañeros de reparto y al equipo que solo se refirieran a él como Jim Morrison y escuchó The Doors durante un año.

Esa intensidad también le dio a Kilmer la reputación de ser difícil a la hora de trabajar, algo con lo que estuvo de acuerdo a regañadientes más tarde en su vida, pero siempre defendiéndose al enfatizar el arte sobre otros intereses.

“En un intento inflexible de empoderar a directores, actores y otros colaboradores para honrar la verdad y la esencia de cada proyecto, un intento de infundir vida suzukiana en una miríada de momentos de Hollywood, me consideraron difícil y aliené a los jefes de todos los grandes estudios”, escribió en sus memorias, 'I’m Your Huckleberry'.

Val Kilmer en 2014.



Uno de sus papeles más emblemáticos, el piloto estrella Tom 'Iceman' Kazansky junto a Tom Cruise, estuvo cerca de no suceder. Kilmer fue cortejado por el director Tony Scott para 'Top Gun' pero inicialmente se mostró reacio. “No quería el papel. No me importaba la película. La historia no me interesaba”, escribió en sus memorias. Aceptó después de que le prometieran que su papel mejoraría respecto al guion inicial. Y participó en la secuela de 2022 'Top Gun: Maverick'.

Uno de los puntos bajos de su carrera fue interpretar a Batman en la extravagante 'Batman Forever' de Joel Schumacher con Nicole Kidman y junto al Robin de Chris O’Donnell, antes de que George Clooney tomara la estafeta en 'Batman & Robin' de 1997 y después de que Michael Keaton interpretara al Caballero Oscuro en 'Batman' de 1989 y 'Batman Returns' de 1992.

Janet Maslin en The New York Times dijo que Kilmer estaba “atado por los aspectos de hombre serio del papel”, mientras que Roger Ebert comentó con ironía que era un sustituto “completamente aceptable” para Keaton. Kilmer, quien solo interpretó a Batman una vez, culpó gran parte de su actuación al traje.

“Cuando estás en él, apenas puedes moverte y la gente tiene que ayudarte a levantarte y sentarte”, dijo Kilmer en 'Val' en un diálogo interpretado por su hijo Jack, quien prestó su voz al papel de su padre en la película debido a su incapacidad para hablar. “Tampoco puedes escuchar nada y después de un tiempo la gente deja de hablarte, es muy aislante. Fue una lucha para mí lograr una actuación más allá del traje, y fue frustrante hasta que me di cuenta de que mi papel en la película era solo aparecer y pararme donde me decían”.

Sus siguientes proyectos fueron la versión cinematográfica de la serie de televisión de los años 60 'The Saint' ('El Santo'), poniéndose pelucas, acentos y gafas meticulosamente, y 'La isla del Dr. Moreau,' con Marlon Brando, que se convirtió en una de las producciones más plagada de problemas en la década.

El documental de 2014 de David Gregory 'Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau', describía su set maldito que incluyó un huracán, a Kilmer intimidando al director Richard Stanley, el despido de Stanley por fax (quien se coló de nuevo en el set como extra con una máscara) y extensas reescrituras por parte de Kilmer y Brando.



En 1996, Entertainment Weekly publicó un reportaje sobre Kilmer titulado 'The Man Hollywood Loves to Hate' ('El hombre que Hollywood ama odiar'). Los directores Schumacher y John Frankenheimer, quien terminó 'The Island of Dr. Moreau', dijeron que era difícil. Frankenheimer dijo que había dos cosas que nunca haría: “Escalar el Monte Everest y trabajar con Val Kilmer de nuevo”.

Otros artistas salieron en su defensa, como D. J. Caruso, quien dirigió a Kilmer en 'The Salton Sea' y dijo que al actor simplemente le gustaba hablar sobre las escenas y disfrutaba tener la atención de un director.

“Val necesita sumergirse en un personaje. Creo que lo que sucedió con directores como Frankenheimer y Schumacher es que Val haría muchas preguntas, y un tipo como Schumacher diría, ‘¡Eres Batman! Solo hazlo’”, dijo Caruso a The New York Times en 2002.

Después de 'The Island of Dr. Moreau', sus películas fueron más pequeñas, como el thriller de tráfico humano de David Mamet 'Spartan' ('Búsqueda desesperada'); 'Joe the King' ('Joe el rey') en 1999, en la que interpretó a un alcohólico abusivo y barrigón; así como su versión del astro porno de los años 70 John Holmes en 'Wonderland' de 2003. También se entregó a su espectáculo unipersonal 'Citizen Twain', en el que interpretó a Mark Twain.

Val Kilmer, su formación y otros detalles de su vida personal

Kilmer pasó sus años formativos en el vecindario de Chatsworth en Los Ángeles. Asistió a la Escuela Secundaria Chatsworth junto al futuro ganador del Oscar Kevin Spacey y la futura ganadora del Emmy Mare Winningham. A los 17 años, fue el estudiante de drama más joven admitido en la Escuela Juilliard en 1981.

Poco después de que se fuera a Juilliard, su hermano menor, Wesley, de 15 años, sufrió una convulsión epiléptica en el jacuzzi de la familia y murió camino al hospital.

“Lo extraño y extraño sus cosas. Tengo su arte colgado. Me gusta pensar en lo que habría creado. Todavía me inspira”, dijo Kilmer al Times sobre su hermano, quien aspiraba a ser cineasta.

Mientras aún estaba en Juilliard, Kilmer coescribió y apareció en la obra 'How It All Began' y más tarde rechazó un papel en 'The Outsiders' ('Los rebeldes') de Francis Ford Coppola en favor de la obra de Broadway, 'Slab Boys', junto a Kevin Bacon y Sean Penn.

Kilmer publicó dos libros de poesía (incluyendo 'My Edens After Burns') y fue nominado a un Grammy en 2012 por el álbum de declamación 'The Mark of Zorro'. También fue un artista visual y científico cristiano.

Salió con Cher, se casó y se divorció de la actriz Joanne Whalley. Le sobreviven sus dos hijos, Mercedes y Jack.

“No me arrepiento de nada”, dijo Kilmer a AP en 2021. “He presenciado y experimentado milagros”.

