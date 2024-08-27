Por qué el doctor involucrado en la muerte del actor de ‘Friends’ Matthew Perry podría volver a la práctica médica

Video Muerte de Matthew Perry, actor de 'Friends': autopsia no es concluyente y las dudas sobre su deceso aumentan

Pese a haber sido arrestado por su presunta participación en la muerte por sobredosis de ketamina del actor Matthew Perry, el doctor Salvador Plasencia planea volver a ejercer la medicina desde esta misma mes, informó su abogado la semana pasada.

El abogado de Plasencia, Stefan Sacks, confirmó a NBC News que el médico planea reanudar su práctica en la clínica de atención urgente que opera en el área de Calabasas, pero no detalló que día restablecerá sus consultas.

Plasencia fue arrestado el pasado 15 de agosto, junto con Jasveen Sangha, una mujer conocida como la ‘reina de la ketamina’, por distribuir ilegalmente la ketamina que consumía el actor de ‘Friends’.

El doctor se declaró inocente de un cargo de conspiración para distribuir ketamina la semana pasada.

¿Por qué Salvador Plasencia podrá ejercer como médico pese a su arresto?

Una jueza acordó liberar a Plasencia después de que pagó una fianza de 100,000 dólares.

Su abogado argumentó que el caso de Perry era “aislado” y que se le debería permitir al médico atender a los pacientes que dependían de él en su consultorio mientras esperaba el juicio.

“No voy a comprar ese argumento”, dijo la jueza, pero estuvo de acuerdo en que Plasencia podía atender a los pacientes siempre y cuando firmaran un documento en el que reconociera los cargos.

Por lo que Plasencia debe mostrar un cartel en la puerta principal de su clínica informando a los pacientes potenciales de su caso judicial pendiente. Los pacientes también están obligados a firmar un formulario relacionado en el que declaran que entienden las acusaciones contra él y permiten el consentimiento para el tratamiento en cada visita.

“La gente probablemente ya se ha enterado por la cantidad de prensa”, dijo Sacks la jueza, señalando que, si no lo habían hecho, lo harían pronto.

Los registros muestran que la licencia médica de Plasencia ha estado en regla sin registros de quejas, aunque está programada para expirar en octubre y podría enfrentar acciones. Ya ha renunciado a su licencia federal para recetar medicamentos más peligrosos.

¿De qué se le acusa a Salvador Plasencia en el caso de Matthew Perry?

Los fiscales alegan que Plasencia suministró ketamina a Perry y a su ayudante, Kenneth Iwamasa. Se le acusa de haber administrado él mismo algunas inyecciones de la droga a Perry, además de haber enseñado a Iwamasa a poner las inyecciones, informó en una conferencia de prensa Martin Estrada, fiscal para el Distrito Central de California el 15 de agosto.

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Sangha, que la jeringa fue proporcionada por el médico Salvador Plasencia y que fue su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien inyectó la droga al actor el día de su muerte el pasado 28 de octubre.

Tanto Plasencia como Sangha fueron arrestados a mediados de agosto en el sur de California.

El fiscal añadió que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse".

¿Cuál era la relación del actor de ‘Friends’ Matthew Perry con Salvador Plasencia?

Una acusación presentada el jueves alega que Perry acudió al médico de Los Ángeles, Salvador Plasencia, cuando sus médicos habituales se negaron a proporcionarle más ketamina.

Los fiscales alegan que Plasencia aprovechó la desesperación y la adicción de Perry, haciendo que pagara 55,000 dólares en efectivo por grandes cantidades de la droga en los dos meses previos a su muerte.

“Me pregunto cuánto pagará este imbécil”, escribió Plasencia a un coacusado, según los documentos judiciales que indican que vendían el medicamento por $2,000, cuando el médico los conseguía por $12.

Plasencia se declaró inocente de siete cargos de distribución de ketamina en una comparecencia ante un tribunal federal el 15 de agosto.

El abogado de Plasencia, Stefan Sacks, dijo fuera de la corte que él “estaba actuando con lo que él pensaba que eran las mejores intenciones médicas”, y sus acciones “ciertamente no alcanzaron el nivel de mala conducta criminal”.

¿Cuántos años podría pasar en prisión Salvador Plasencia por la muerte de Matthew Perry?

Plasencia podría recibir hasta 120 años de cárcel. El médico tiene una fecha de juicio en octubre, pero es muy poco probable que se enfrente a un jurado para entonces. También podría enfrentar el testimonio de los coacusados que llegaron a acuerdos de culpabilidad en el caso de la muerte del actor.

La muerte de Perry y los arrestos que le siguieron esta semana pone otra vez de manifiesto la polémica relación entre algunas estrellas de Hollywood y los médicos encargados de controlar sus adicciones.

El actor, que encarnaba al personaje de Chandler en esta serie de culto, había hecho público su largo combate contra las adicciones. Murió de una sobredosis de ketamina en su jacuzzi en octubre de 2023 a los 54 años.

Este anestésico, a veces utilizado con fines estimulantes, era ingerido por el actor bajo supervisión en el marco de sesiones de terapia contra la depresión.

