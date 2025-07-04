Al menos 24 muertos por inundaciones catastróficas en Texas: más de 20 niñas en un campamento están desaparecidas

Video Río en Texas crece 30 pies en menos de una hora: inundaciones dejan al menos seis muertos

Las autoridades informaron que al menos 24 personas fallecieron en Texas debido a las severas inundaciones causadas por intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Guadalupe.

El gobernador Greg Abbott declaró zona de desastre al estado. Equipos de rescate utilizan botes para evacuar a personas atrapadas especialmente en campamentos de verano como el Camp Mystic, en el condado Kerr, que alberga a cerca de 750 menores en total.

Padre e hija se abrazan en un centro de reunificación tras las inundaciones repentinas que azotaron la zona el viernes 4 de julio de 2025 en Ingram, Texas. (Foto AP/Eric Gay) Imagen Eric Gay/AP

Allí, entre 23 y 25 niñas siguen desaparecidas. Al menos 14 helicópteros, 12 drones y más de 500 personas de diversas unidades trabajan para rescatar a adultos y niños, según informó previamente el vicegobernador Dan Patrick.

PUBLICIDAD

Los padres de estas menores están publicando frenéticamente fotografías de las niñas, solicitando información sobre su posible paradero.

“Hasta hace unas horas habíamos rescatado o evacuado a 237 personas, 167 de ellas en helicóptero”, declaró el mayor-general de la Guardia Nacional Thomas M. Suelzer en una conferencia de prensa el viernes por la noche.

Un video divulgado por CNN muestra a una persona siendo rescatada en helicoptero en la ciudad de Kerrville.

En esta localidad las autoridades informaron que a mitad de la tarde del viernes unos 2,750 usuarios del servicio eléctrico estaban sin energia, ante los apagones por el clima severo y las inundaciones.

En la localidad de Ingram, también en el condado de Kerr, la escuela secundaria Tom Moore estaba siendo usada como sitios de aterrizaje para helicópteros de rescate que trasladaron a decenas de menores de edad, presumiblemente de campamentos de verano, y que luego fueron trasladadas en autobuses escolares, aunque sin conocerse el destino, según se observó en una transmisión en vivo del canal News 4 WOAI San Antonio.

Las operaciones con helicópteros de rescate se realizaron en Camp Mystic, para evacuar a niños y consejeros afectados por las tormentas recientes, trasladándolos a zonas más seguras. Las tripulaciones de rescate aéreo esperaron a que mejoraran las condiciones climáticas para operar con seguridad.

Zonas bajo el agua en el condado de Kerr

Algunas aréas como Hunt y Center Point South (área de la Autopista 27) "estan inundadas o completamente inaccesibles" por el alto nivel de las aguas, lo que impide los trabajos para restaurar la energía.

PUBLICIDAD

En Hunt las autoridades constatan "numerosos postes eléctricos caídos", y todavía se está valorando la extensión de los daños.

Las lluvias torrenciales, que alcanzaron hasta 10 pulgadas en pocas horas, sorprendieron a residentes y turistas en campamentos y hábitats silvestres durante la madrugada del viernes.

La respuesta estatal incluyó la movilización de la Guardia Nacional, equipos de rescate acuático y la habilitación de refugios temporales.

El Servicio Nacional de Meteorología para la región de Austin-San Antonio, que cubre la zona del condado de Kerr, dijo la tarde del viernes que se espera que las lluvias se prolonguen esta noche hasta el sábado, por lo que recomiendan a las personas que se mantengan atentos al clima y que se alejen de las zonas inundadas.

Varios hombres inspeccionan los daños causados por el caudaloso río Guadalupe, el viernes 4 de julio de 2025, en Kerrville, Texas. Imagen Eric Gay/AP



El departamento de servicio públicos de Kerrville pidió a la población "minimizar el uso no esencial del agua", debido a que su planta de tratamiento está fuera de servicio y solo están pudiendo obtener agua de pozos.

"Aunque ahora mismo no estamos en una fase crítica, queremos que la gente esté preparada por si la situación empeora y surgen otros problemas en el sistema" de aguas de la ciudad, indicó un comunicado divulgado al final de la tarde del viernes en redes sociales.

Así sucedieron las inundaciones que dejaron muertos y desaparecidos en Texas

El desastre comenzó durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes, cuando el río Guadalupe experimentó una crecida histórica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el nivel del agua subió 22 pies en apenas dos horas en la comunidad de Hunt, superando los registros previos y dejando inoperante el medidor de la zona.

PUBLICIDAD

Jeff Lindner, director de operaciones de control de inundaciones del condado de Harris, urgió a la población a trasladarse a terrenos altos de inmediato. El sheriff del condado de Kerr subrayó en un comunicado que toda la región seguía siendo una “escena extremadamente activa”.

La oficina recomendó a los residentes no intentar viajar, mantenerse atentos a las indicaciones de emergencia y no llamar al 911 para solicitar actualizaciones, con el fin de no saturar las líneas de emergencia.

El impacto en comunidades de Texas por las inundaciones

Las inundaciones afectaron especialmente a comunidades ribereñas y campamentos a lo largo del río Guadalupe, donde cientos de personas se encontraban disfrutando de actividades al aire libre.

Según reportó AP, Texas Game Wardens y equipos de rescate estatales realizaron evacuaciones y rescates en toda la región, enviando más botes para asistir a quienes quedaron aislados por el agua.

“Todavía hay varias personas desaparecidas en este momento, pero estamos trabajando arduamente y vamos a continuar. Este proceso probablemente tomará un par de días”, declaró el sheriff del condado de Kerr, Larry L. Leitha, en una conferencia de prensa. Advirtió que se espera que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

En Ingram, un parque de casas rodantes fue completamente arrasado por la corriente, con familias aún dentro de sus vehículos, según testimonios recogidos por News 4 San Antonio y publicaciones en redes sociales de meteorólogos locales.

PUBLICIDAD

El NWS advirtió que la amenaza de lluvias intensas continuaría durante el viernes, con acumulados de hasta 15 pulgadas en algunas áreas, mientras que el pronóstico anticipaba una disminución gradual de las precipitaciones hacia el fin de semana. Sin embargo, la crecida de los ríos seguía representando un peligro, especialmente en el Guadalupe y el San Saba, donde se esperaban niveles récord de agua y nuevas evacuaciones.

CNN informó que hasta las15:00 horas del viernes, más de 25 cm de lluvia han caído en varias localidades del centro-sur de Texas desde que comenzaron las inundaciones el jueves por la noche.

La respuesta del gobierno a las inundaciones en Texas

La emergencia llevó a la declaración de desastre en la ciudad de Kerrville y a la movilización de recursos estatales y de esfuerzos de organizaciones sin fines de lucro.

“El estado de Texas está desplegando todos los recursos disponibles para responder a las devastadoras inundaciones en el condado de Kerr. Esto incluye equipos de rescate acuático, centros de refugio, la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. La prioridad inmediata es salvar vidas.”, informó el gobernador Greg Abbott en X (antes Twitter).

De acuerdo con The New York Times, la policía de Kerrville, en coordinación con el departamento de bomberos, lideró evacuaciones masivas mientras numerosas calles y carreteras quedaban inundadas.

Además, un Walmart local fue habilitado como centro temporal de reunificación para los desplazados, y las autoridades pidieron a la población evitar zonas inundadas y abstenerse de conducir a través del agua.

PUBLICIDAD

También la organización United Cajun Navy anunció su desplazamiento a la zona para colaborar en las labores de rescate, en coordinación con congresistas locales.

“Estamos en contacto directo con los miembros del Congreso de esa zona”, declaró la organización naval en X. “Les pedimos a todos que presten atención a las advertencias locales, ya que los informes iniciales parecen muy preocupantes y las zonas afectadas en Texas siguen representando una amenaza para la vida”.

Mira también: