Renuncia el director de laboratorio de investigación de MIT por lazos con Epstein

Joi Ito, que dirigía el MIT’s Media Lab renunció tanto al laboratorio como a su plaza de profesor en el instituto de Cambridge, según dijo Reif. La dimisión fue informada en primera instancia por The New York Times .

La renuncia de Ito se produce después de que The New Yorker informara a última hora del viernes que la relación de recaudación de fondos de Media Lab con Epstein era más extensa de lo que se reconoció anteriormente, así como que se trató de ocultar los alcances de tal relación.

En una carta dirigida a la comunidad del MIT este sábado Reif calificó las acusaciones publicadas en The New Yorker de "profundamente perturbadoras".

The New Yorker informa que Epstein arregló donaciones por al menos 7.5 millones de dólares, incluidos dos provenientes del fundador de Microsoft, Bil Gates, y 5.5 millones del inversionista Leon Black.

Aunque el MIT había incluido a Epstein entre los ‘descalificados’ de su base de datos de donadores, el Media Lab no dejó de recibir sus dádivas y clasificó como anónimas sus donaciones, informó The New Yorker, citando correos electrónicos y otros documentos obtenidos.