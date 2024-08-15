Arrestan a cinco personas vinculadas a la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry

Video Muere Matthew Perry: así es el lugar donde fue encontrado presuntamente ahogado

Un fiscal federal informó que cinco personas fueron acusadas por la muerte del actor en 2023 Matthew Perry, incluida el asistente de la estrella y dos doctores.

Perry, de 54 años, fue encontrado boca abajo en la piscina de su casa en el afluente vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

La Medicatura Forense del Condado de Los Ángeles atribuyó la muerte del popular actor de la serie Friends, a una sobredosis de la droga ketamina, un anestésico con propiedades psicodélicas utilizado mayoritariamente en animales, pero que recientemente se ha utilizado en terapias contra la ansiedad y la depresión.

El fiscal federal Martín Estrada dijo que dos de los acusados son doctores que le dieron una gran cantidad de ketamina.

Los doctores incluso conversaron sobre cuánto podría pagarles Perry por la ketamina.

“Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal”, dijo Estrada en un comunicado difundido por el Departamente de Justicia.

El DOJ agregó que entre los detenidos están la doctora Jasveen Sangha, calificada por fiscales como la "Reina de la Ketamina, y el doctor Salvador Plascencia, conocido como "Dr. P.".

Sangha operaba un "sitio de resguardo" de la droga en North Hollywood, de acuerdo con la acusación.

El doctor Plascencia, quien trabajana en un centro de urgencias médicas, era uno de los que trabajaba para allegarle ketamina a Perry pese a que sabía de su historial de abuso de drogas.

El comunicado también dice que entre los acusados están el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa; otro doctor, Mark Chávez, y Erik Fleming, un conocido del actor, también estaban entre los acusados.

Enfrentan diversos cargos entre los que está el de conspiración para distribuir ketamina.

En mayo, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que estaba trabajando con las autoridades federales para investigar la fuente de la ketamina que había consumido Perry, ya que se creía que no había sido prescrita.

Según el reporte publicado por el medio TMZ en diciembre, los niveles de ketamina en el sistema de Perry era similares a los que se administrarían para una anestesia general.

La ketamina, una droga popular en fiestas durante décadas, ha mostrado resultados en tratamientos alternativos para la depresión, y es ofrecido por un creciente número de clínicas como infusión o inyección para tratar una amplia variedad de problemas de salud mental.

De acuerdo a TMZ, el médico forense indicó que a Perry le habían recetado ketamina la cual tomaba tomaba cada dos días, pero seis meses antes de su muerte un nuevo médico intentó detener el régimen porque había mostrado signos de mejoría.

Según el reporte, Perry tomó la última dosis prescrita de Ketamina una semana y media antes de su muerte, por lo que se presumió que la droga encontrada en su sistema no había sido indicada por su médico.

Según fuentes citadas por el medio, varios traficantes de la droga están entre los arrestados.

El medio sostiene que la orden de registro revela mensajes de texto en los que se hablaba de Perry, de la ketamina que quería, de lo que estaban haciendo para conseguirla e incluso cuánto pagaría por ella.

La investigación criminal fue adelantada conjuntamente por el Departamento de Policía de Los Ángeles, la DEA y la Oficina Postal de Estados Unidos.

