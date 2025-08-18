La ‘reina de la ketamina’, la mujer ligada a la muerte del actor Matthew Perry, se declara culpable para evitar juicio

Video Lo que se sabe de los cinco arrestados en conexión con la muerte de Matthew Perry: hay dos médicos vinculados

“La reina de la ketamina”, la mujer acusada de suministrar la muerte del actor Matthew Perry, quien murió por una sobredosis en octubre de 2023, acordó declararse culpable, según anunciaron los fiscales este lunes.

Jasveen Sangha, una de las cinco personas ligadas al caso de la muerte del Perry, evitará así ir a juicio.

La droga suministrada por Sangha causó la muerte de Perry, según la oficina del fiscal del distrito central de California, por ello, la mujer que fue arrestada y enfrentaba varios cargos, entre ellos conspiración para distribuir ketamina.

Ahora, la mujer, de 42 años, podría enfrentar hasta 65 años de prisión por un total de cinco cargos federales.

Pero ¿quién es esta mujer y qué sabemos de ella? Te contamos.

¿Quién es Jasveen Sangha la “reina de la ketamina”?

Jasveen Sangha es una mujer de 41 años que reside en North Hollywood, Los Ángeles, California.

De acuerdo con la fiscalía, “Sangha ha distribuido ketamina y otras drogas ilegales desde su centro de operaciones en North Hollywood desde al menos 2019”.

En un escrito de acusación, los mensajes de texto entre los acusados revelaban que Sangha era conocida en la comunidad por “tratar únicamente con gente de alto nivel y famosos” en su negocio de drogas.

De acuerdo con NBC News y The New York Post, Sangha también fue detenida en marzo en otro caso federal de drogas en el que se la acusaba de ser “una traficante de drogas de gran volumen”. Fue puesta en libertad tras pagar una fianza de $100,000.

¿Qué encontraron las autoridades en la casa de Jasveen Sangha?

Tras la muerte de Perry, los agentes federales y detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles ejecutaron órdenes de registro en la residencia de Sangha, donde encontraron pruebas de tráfico de drogas, entre ellas unos 79 frascos de ketamina.

Además, encontraron “1.4 kilogramos de pastillas de color naranja que contenían metanfetamina, setas de psilocibina, cocaína y medicamentos con receta que parecían haber sido obtenidos de forma fraudulenta”, dice la fiscalía.

¿Por qué se le acusa a Jasveen Sangha de la muerte de Matthew Perry?

El fiscal Martín Estrada dijo que Sangha, junto al médico Salvador Plasencia, suministraron a Perry una gran cantidad de ketamina e incluso le preguntaron en un mensaje de texto cuánto estaría dispuesto a pagar por la sustancia.

“Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal”, sostuvo Estrada.

“Les importaba más lucrar a costa del señor Perry que preocuparse por su bienestar”, dijo el fiscal.

La autopsia de Perry, publicada en diciembre, encontró que la cantidad de ketamina en su sangre estaba en el rango utilizado para anestesia general durante cirugía.

La encargada de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, dijo que “cada uno de los acusados desempeñó un papel clave en su muerte al prescribir, vender o inyectar falsamente la ketamina que causó la trágica muerte de Matthew Perry”.

Y aseguró que el peregrinaje de Perry con las drogas “comenzó con médicos sin escrúpulos que abusaron de su posición de confianza porque veían en él un día de pago”.

Milgram, dijo que en una ocasión el actor pagó 2,000 dólares por un frasco de ketamina que le costó a uno de los médicos unos 12 dólares.

Otro cliente de Jasveen Sangha había muerto de sobredosis de ketamina

De acuerdo con la fiscalía, Sangha era consciente del peligro de la ketamina, ya que, en agosto de 2019, Sangha vendió ketamina a Cody McLaury en las horas previas a su muerte por sobredosis.

Según las autoridades, después de que un familiar de McLaury enviara a Sangha un mensaje de texto diciendo que su ketamina había matado a McLaury, Sangha realizó una búsqueda en Google: “¿puede la ketamina figurar como causa de muerte?”.

“Sangha, no obstante, siguió vendiendo ketamina desde su escondite”, dice a fiscalía.

