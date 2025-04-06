Cambiar Ciudad
Aranceles

Wall Street se encamina a profundizar su caída este lunes ante la preocupación por los aranceles

Las operaciones de los contratos de futuros mostraban caídas este domingo. Los de los índices Dow Jones y S&P 500 perdían cerca de 4%.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Desplome en Wall Street por los aranceles de Trump: bolsas del mundo reportan caídas

Los contratos sobre los futuros de los principales índices de la bolsa de Nueva York bajaban con fuerza el domingo, lo que apuntaba a una nueva caída de Wall Street este lunes en medio de los temores ante el impacto de la oleada de aranceles del presidente Donald Trump.

Las operaciones de estos contratos mostraban que los del índice Dow Jones perdían un 3.56% y los del S&P 500 un 3.85%.

PUBLICIDAD

Los mercados de valores han sido golpeados desde la semana pasada, ante los temores de los inversionistas en torno a los aranceles anunciados por Trump y sus consecuencias en decenas de países socios comerciales de Estados Unidos.

Notas Relacionadas

Lunes negro en las bolsas: los aranceles de Trump siguen causando estragos en los mercados por el temor a una gran guerra comercial

Lunes negro en las bolsas: los aranceles de Trump siguen causando estragos en los mercados por el temor a una gran guerra comercial

Estados Unidos
5 min


El desplome del mercado bursátil la semana pasada evaporó el equivalente a cerca de $6 billones antes del cierre del viernes.

El S&P 500 perdió el viernes un 6% después de que Pekín respondiera con aranceles de 34% a las importaciones estadounidenses al gran aumento de tarifas anunciado para los productos de ese país. La medida de retaliación del gobierno de Xi Jinping aumentó los temores a una guerra comercial que lleve a una recesión en Estados Unidos y otras naciones.

Economistas de JPMorgan estimaron que los aranceles provocarán una contracción anual de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, frente a una estimación anterior de un crecimiento del 1.3%. Previeron también que la tasa de desempleo subirá del 4.2% actual al 5.3%.

Asimismo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que los aranceles de Trump podrían acelerar la inflación y frenar el crecimiento económico.

“Si bien la incertidumbre sigue siendo alta, ahora se hace evidente que las alzas arancelarias serán significativamente mayores de lo previsto”, afirmó Powell. “Es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento”, agregó.

Con información de la agencia AFP.

Mira también:

Video Trump impone sus aranceles más duros a un diminuto y empobrecido país africano
Relacionados:
ArancelesWall StreetDonald TrumpBolsa de ValoresComercio exteriorGobierno federal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD