Qué puede pasar en inmigración si gana Donald Trump: vuelta a su draconiana política de 'tolerancia cero'

Solicitantes de asilo hondureños son detenidos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en junio de 2018. Trump se ha negado a descartar la posibilidad de restablecer las separaciones familiares.

Nota del editor: Este artículo es parte de “Si Trump gana”, un proyecto del número de enero/febrero de 2024 de The Atlantic que considera lo que Donald Trump podría hacer si fuera reelegido en noviembre. El proyecto ha sido traducido del inglés. Lee el artículo original aquí.

Casi tan pronto como Donald Trump asumió el cargo de presidente en 2017, se enviaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por todo el país para detener a tantos extranjeros indocumentados como fuera posible, y la prohibición de viajar puso en limbo las vidas de miles de personas de países de mayoría musulmana que habían ganado el derecho a estar aquí: refugiados, empresarios tecnológicos y profesores universitarios, entre otros. La administración elaboró planes para erigir un muro fronterizo, así como un enfoque para despojar a los no ciudadanos de los derechos al debido proceso para que pudieran ser expulsados más rápidamente. Estos cambios en la política de inmigración estadounidense se produjeron en el tiempo que le tomaría a un nuevo empleado promedio descubrir cómo usar la impresora de oficina.

A los pocos días de la elección de Trump, su principal asesor de inmigración, Stephen Miller, ya estaba reuniendo a un grupo de burócratas leales para comenzar a redactar órdenes ejecutivas. Los funcionarios públicos que eran veteranos del gobierno de George W. Bush consideraron que las propuestas eran tan estrafalariamente imprácticas, como también dañinas para los intereses estadounidenses y tal vez incluso ilegales, que asumieron que las ideas nunca podrían llegar a buen término. Ellos se equivocaron. Durante los siguientes cuatro años, niños no acompañados fueron montados en aviones y enviados de regreso a los países de los que habían huido, sin siquiera avisarles a sus familias. A otros los arrancaron de los brazos de sus padres para enviar un mensaje a otras familias en el extranjero sobre lo que les esperaba si ellos también intentaban entrar a los Estados Unidos.

Si se le diera otra oportunidad de alcanzar sus objetivos, Miller se ha prácticamente jactado en entrevistas recientes de que se movería aún más rápido y con más fuerza. Y Trump, que ha estado haciendo campaña con la promesa de terminar el trabajo que comenzó en materia de política de inmigración, probablemente asumiría, si es reelegido, que restricciones severas en ese ámbito son precisamente lo que quiere el pueblo estadounidense. “Siguiendo el modelo de Eisenhower, llevaremos a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de los Estados Unidos”, declaró durante un discurso en Iowa en septiembre, en referencia a la ofensivamente titulada Operación Espalda Mojada de 1954, bajo la cual cientos de miles de personas con ascendencia mexicana fueron deportadas, incluyendo algunos que eran ciudadanos estadounidenses.

Trump y otros personajes clave de su mandato se han negado a descartar la posibilidad de restablecer las separaciones familiares. Han sido explícitos acerca de sus planes de enviar agentes de ICE de regreso a las calles para realizar arrestos (con ayuda del FBI, la DEA y la Guardia Nacional) y de terminar su trabajo en el muro. Dicen que volverán a imponer la política de expulsión relacionada con la pandemia conocida como Título 42, que prácticamente cierra el acceso al asilo, y que ampliarán el uso de campamentos de estilo militar para albergar a las personas atrapadas en la red policial. Han presentado planes y fundamentos legales para cambios políticos importantes que no lograron la primera vez, como poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un objetivo de larga data de Trump. Han planteado ideas como examinar a los posibles inmigrantes en busca de opiniones marxistas antes de concederles la entrada y utilizar las Leyes de Extranjería y Sedición al servicio de las deportaciones. Trump y sus asesores también han dejado claro que tienen la intención de invocar la Ley de Insurrección para permitirles desplegar el ejército estadounidense en la frontera y utilizar un extenso bloqueo naval entre Estados Unidos y América Latina para luchar contra el tráfico de drogas. A Trump y su equipo no les importa que la mayor parte del contrabando de drogas ocurra en puertos de entrada legales: parecen haber llegado razonablemente a la conclusión de que las restricciones a la inmigración no tienen que ser efectivas para ser celebradas por sus seguidores.

El vertiginoso ritmo de trabajo durante la gira de Miller por la Casa Blanca se vio obstaculizado periódicamente por burócratas preocupados que intentaban poner fin a sus ataques, o por sus detractores más poderosos, Ivanka Trump y Jared Kushner, susurrando preocupaciones al oído del presidente. Pero la hija y el yerno de Trump abandonaron la política por completo y Miller utilizó el mandato de Trump para perfeccionar estrategias para quitarle poder a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. En cuanto a los solicitantes de empleo para trabajar en una segunda administración Trump, Miller le dijo a Axios que estar en sintonía con él en cuestiones de inmigración sería “no negociable”. Otros no necesitan aplicar.

Aquellos que elijan unirse a Trump en esta misión de reducir la inmigración lo harían sabiendo que enfrentarían pocas consecuencias, si es que alguna, por la forma en que lo hagan: casi todos los funcionarios de la administración que impulsaron agresivamente las políticas más controvertidas del mandato de Trump siguen disfrutando de carreras exitosas.

La velocidad del trabajo de Trump en materia de inmigración puede oscurecer su impacto en tiempo real. Es por eso que Lucas Guttentag, profesor de derecho en Stanford y Yale y asesor principal en temas de inmigración en las administraciones de Obama y Biden, creó una base de datos con sus estudiantes para registrar y rastrear los más de 1.000 cambios en las políticas de inmigración realizados durante los años de Trump en la presidencia. La mayoría permanece en su lugar. Vale la pena detenerse en esto. El tiempo que estuvo Trump de presidente ya sugiere un resurgimiento de viejas y refutadas ideas sobre la amenaza inherente (física, cultural y económica) que representan los inmigrantes. Y si Trump regresa al poder, este momento podría calificarse menos como un problema pasajero que como una era: un período como los anteriores, en los que prevalecieron ideas erróneas y leyes como la Ley de Exclusión China y las cuotas de orígenes nacionales basadas en la eugenesia dominaban el día.

Devolver a Trump a la presidencia reabriría heridas que apenas han cicatrizado en las comunidades a las que dijo que atacaría de inmediato. Recientemente, estuve frente a una iglesia en el noreste que recibe principalmente a trabajadores agrícolas indocumentados, con una hermana católica que supervisa la programación de la parroquia. Mientras estábamos bajo la luz del otoño, observé la pintoresca escena alrededor de su lugar de culto y trabajo. Ella respondió señalando en una dirección, luego en otra, luego en otra, los lugares donde, según ella, los agentes de ICE solían esconderse los domingos por la mañana durante la administración Trump, esperando capturar a sus feligreses cuando salían de misa para hacer sus recados semanales en la lavandería y la tienda de comestibles.

Más allá del impacto emocional del regreso de Trump, la economía también podría sufrir un duro golpe si el número de trabajadores inmigrantes, legales o no, disminuyera. En un discurso de noviembre de 2022, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, detalló el daño de las caídas de la inmigración relacionadas con el COVID, que dejaron al país con un déficit estimado de 1 millón de trabajadores.

El giro hacia la derecha de Estados Unidos en materia de inmigración es parte de una historia global en la que los países occidentales, en general, se están volviendo contra los inmigrantes. Pero el mundo tiende a mirar a los Estados Unidos como una guía para saber qué tipos de controles a la inmigración son socialmente permisibles. Una nueva administración Trump proporcionaría una respuesta bastante clara: casi cualquiera.

