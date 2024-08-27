¿Planeas viajar por 'Labor Day'? Sigue estos consejos para no arruinar tus planes (ni tu bolsillo)

Aeropuertos, carreteras, parques y playas... todos estarán movidos este fin de semana largo del 'Labor Day', que marca el 'cierre no oficial' del verano en Estados Unidos.

Muchos lo celebrarán viajando. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) estimó que más de 17 millones de personas lo harán entre este jueves y el miércoles de la semana que viene, un récord para un 'Labor Day'.

La organización AAA dijo por su parte que las reservas para realizar viajes dentro del país se encuentran un 9% por encima de las del año pasado para esta fecha. Por el contrario, las reservas para salir del país en estos días han bajado 4% si se comparan con las del 2023.

Con esos números, la aerolínea American Airlines se prepara para la operación más grande que haya planificado para un fin de semana del 'Labor Day', debido a que anticipa tener 14% más pasajeros que el año pasado.

"No todos viajan por en 'Labor Day' como el '4 de Julio' o 'Thanksgiving', que son (las fechas) más populares. Pero ciertamente 'Labor Day' ofrece a las personas una oportunidad para salir durante el último fin de semana del verano. Hay personas que se toman tres días y otras que tal vez se tomen la semana completa", dijo Aixa Díaz, una portavoz de la organización AAA.

Si eres de los que viajará este 'Labor Day', toma nota de esto.

¿Cuánto cuesta la gasolina y los pasajes?

Los conductores han tenido cierto alivio en lo que respecta al precio del galón de gasolina. El promedio nacional se ubica en $3.44, por debajo de los $3.86 del año pasado, según los datos de la AAA.

En cuanto a los pasajes aéreos, sus precios bajaron en julio 7.1% frente a junio y 2.8% si se les compara con los de julio del 2023, de acuerdo a datos del gobierno sobre el índice de precios al consumidor. La tendencia a la baja parece estar acelerándose porque ya está por terminar el verano, temporada en la que la gente viaja más.

"Estamos entrando en la temporada de otoño en la que tradicionalmente la demanda baja, y eso se está observando también en los precios de los pasajes", dijo Steve Hafner, jefe del sitio de búsquedas Kayak. "Los pasajes ya han bajado cerca de 26% frente a (los precios del) verano y hasta cerca de 4% contra los del otoño pasado", agregó.

Viajaré por carretera, ¿cuál es el mejor momento para salir?

Si tu plan es salir el jueves o viernes previos al 'Labor Day' es preferible que lo hagas antes de la hora con mayor movimiento de la mañana o hacia el mediodía para evitar el tráfico más pesado.

El proveedor de información sobre transporte INRIX dijo que el peor momento para salir en auto es el jueves entre la 1:00 de la tarde y las 7:30 de la noche. También el viernes entre las 2:00 y 6:00 de la tarde. Y, si tomas la carretera el sábado, evita hacerlo entre las 8:00 y 11:00 de la mañana.

Cuando te toque regresar, casi todo el lunes, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, estará congestionado, de acuerdo con INRIX.

Y, por favor, ten cuidado con los conductores imprudentes. Nuevos datos de Arity, parte de la gigante de los seguros Allstate, indican que más personas están conduciendo por encima de las 80 millas por hora e incluso a más de 100 millas por hora. Aunque según esa información de Arity ha habido menos personas distraídas detrás de los volantes en los últimos tres 'Labor Days'.

Saldré en avión, ¿cuándo habrá más movimiento en los aeropuertos?

El viernes, de acuerdo con TSA. Esa agencia espera revisar a 2.86 millones de personas ese día. El número impresiona, pero no es la mayor cantidad que haya pasado por los agentes de TSA. El récord se batió el 7 de julio, el domingo siguiente al Día de la Independencia, cuando hubo 3.01 millones de viajeros.

TSA ha dicho que cuenta con los agentes necesarios para que las filas regulares se muevan en los tiempos habituales de 30 minutos o menos y que una persona en la fila PreCheck no demore más de 10 minutos.

American Airlines, por su parte, detalló que el jueves y viernes serán sus días más fuertes, porque tendrá 6,400 vuelos por jornada. El mismo 'Labor Day' también será bastante movido, pues ese día hay 6,300 vuelos programados en esa aerolínea.

Qué debes hacer su tu viaje se retrasa o cancela

Primero revisa tu itinerario antes de salir al aeropuerto. Es mejor quedarte 'varado' en casa que en el aeropuerto.

Si cancelan tu viaje es posible que la aerolínea lo reprograme de forma automática, lo que puede que no sea la mejor opción.

"Llama por teléfono (al centro de servicio al cliente de la aerolínea), ve hasta un agente, comunícate con la empresa en sus redes sociales si tienes que hacerlo, pero mira qué alternativas tienes disponibles", dijo Julian Kheel, jefe y fundador de Points Path, que permite a los usuarios comparar tarifas y ofertas para quienes acumulan puntos por viajar. "Casi siempre encontrarás una opción mejor a la que te ofrece la aerolínea", agregó.

Kheel dijo que los agentes en el aeropuerto pueden tener más margen para ayudarte, pero como posiblemente estén muy ocupados si cancelan muchos vuelos, hacer tú mismo el cambio en la 'app' o la página web de la aerolínea puede resultar más fácil.

Un consejo si llamas por teléfono: algunos expertos consideran que, si los tiene, es mejor llamar a los números de ayuda internacional de la aerolínea porque puede que te atiendan más rápido.

Y, ¿qué sucede con los reembolsos?

Las aerolíneas deben dar reembolsos, incluyendo el dinero que pagaste por 'fees' o cargos adicionales, a los pasajeros cuyos vuelos sean cancelados sin razón alguna. Sin embargo, no se les requiere que ofrezcan compensaciones en efectivo. Ninguna aerolínea grande de Estados Unidos los da. Solo Alaska, Southwest y JetBlue suelen brindar un 'voucher' de viaje si cancelan un vuelo por una falta de la empresa.

Si te quedas varado durante la noche, pregunta a la aerolínea si cubre los costos de hotel, comidas y transporte terrestre. Todas las aerolíneas grandes de Estados Unidos, salvo Frontier, prometen ayudar con ello si se presenta una cancelación por un "motivo controlable", de acuerdo con información provista por el Departamento de Transporte. Importante: eso no aplica si la cancelación es por causa del mal tiempo.

Por último: guarda todos los recibos de los gastos en los que incurras ante una situación como esta para que puedas presentar un reclamo más adelante.

Unos consejos finales

Sal temprano de casa. Posiblemente, todo demore más de lo que estimaste, incluyendo pasar por la seguridad del aeropuerto. Si planificas dejar el auto en el estacionamiento del aeropuerto, asegúrate de que encontrarás un espacio disponible cuando llegues, pues muchos aeropuertos tienen esa información disponible en su página web.

Mira cómo estará el tiempo. Incluso si el cielo está despejado en tu casa, puede que haya tormentas en tu destino o en la ruta que tomarás. Por si acaso, ten una ruta alternativa.

Sé amable. La cancelación de un vuelo o el tráfico pueden ser frustrantes, pero no serás el único en esa situación. Y los agentes de servicio al cliente suelen estar muy ocupados en días como el fin de semana del 'Labor Day, así que trata de ser paciente y respetarlos cuando estén intentando ayudarte.

