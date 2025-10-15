El pasaporte de EEUU sale por primera vez en la historia de la lista de los 10 más poderosos del mundo

Video ¿Cuál es el impacto tras los cambios al examen de ciudadanía? Te explicamos

Por primera vez desde que se creó el Henley Passport Index, hace 20 años, el pasaporte de Estados Unidos quedó fuera del grupo de los 10 más poderosos del mundo.

De acuerdo con el ránking publicado por la firma de consultoría este martes, el pasaporte estadounidense cayó del puesto 7 al 12 de los 227 países analizados en 2025.

PUBLICIDAD

En contraste, China ha registrado uno de los ascensos más notables de la última década: pasó del lugar 94 en 2015 al 64 en 2025, con un aumento de 37 destinos adicionales con acceso sin visa.

Los países que se encuentran en los primeros 15 lugares del Henley Passport Index

El Henley Passport Index se elabora a partir de datos proporcionados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y analiza 227 destinos y 199 pasaportes del mundo.

El método consiste en otorgar un punto por cada país o territorio al que un titular de determinado pasaporte puede ingresar sin visa previa, ya sea mediante exención total de visado o visa a la llegada. No se asignan puntos cuando se requiere visa tradicional o autorización electrónica antes del viaje.

Los resultados se actualizan de manera continua conforme cambian las políticas de entrada de los países, lo que convierte al índice en una referencia global sobre libertad de movilidad internacional y la fortaleza diplomática de cada nación, dice el reporte.

Singapur: 1º lugar – acceso a 193 países

Corea del Sur: 2º lugar – acceso a 190 países

Japón: 3º lugar – acceso a 189 países

Alemania: 4º lugar – acceso a 188 países

Italia: 4º lugar – acceso a 188 países

Luxemburgo: 4º lugar – acceso a 188 países

España: 4º lugar – acceso a 188 países

PUBLICIDAD

Suiza: 4º lugar – acceso a 188 países

Austria: 5º lugar – acceso a 187 países

Bélgica: 5º lugar – acceso a 187 países

Dinamarca: 5º lugar – acceso a 187 países

Finlandia: 5º lugar – acceso a 187 países

Francia: 5º lugar – acceso a 187 países

Irlanda: 5º lugar – acceso a 187 países

Países Bajos: 5º lugar – acceso a 187 países

Grecia: 6º lugar – acceso a 186 países

Hungría: 6º lugar – acceso a 186 países

Nueva Zelanda: 6º lugar – acceso a 186 países

Noruega: 6º lugar – acceso a 186 países

Portugal: 6º lugar – acceso a 186 países

Suecia: 6º lugar – acceso a 186 países

Australia: 7º lugar – acceso a 185 países

Chequia: 7º lugar – acceso a 185 países

PUBLICIDAD

Malta: 7º lugar – acceso a 185 países

Polonia: 7º lugar – acceso a 185 países

Croacia: 8º lugar – acceso a 184 países

Estonia: 8º lugar – acceso a 184 países

Eslovaquia: 8º lugar – acceso a 184 países

Eslovenia: 8º lugar – acceso a 184 países

Emiratos Árabes Unidos: 8º lugar – acceso a 184 países

Reino Unido: 8º lugar – acceso a 184 países

Canadá: 9º lugar – acceso a 183 países

Letonia: 10º lugar – acceso a 182 países

Liechtenstein: 10º lugar – acceso a 182 países

Islandia: 11º lugar – acceso a 181 países

Lituania: 11º lugar – acceso a 181 países

Malasia: 12º lugar – acceso a 180 países

Estados Unidos: 12º lugar – acceso a 180 países

Rumania: 13º lugar – acceso a 179 países

PUBLICIDAD

Bulgaria: 14º lugar – acceso a 178 países

Chipre: 14º lugar – acceso a 178 países

Mónaco: 15º lugar – acceso a 177 países

¿A qué se debe la caída de EEUU del top 10 de pasaportes más poderoso?

El informe señala que esta caída refleja una pérdida sostenida de influencia y reciprocidad internacional.

Entre los factores que contribuyeron al descenso se encuentran la pérdida del acceso sin visa a Brasil, luego de que ese país restableciera la obligación de visado para los ciudadanos estadounidenses en abril, así como la exclusión de Estados Unidos de las listas de exención de visa de China.

Otros cambios en Papúa Nueva Guinea y Myanmar también redujeron la puntuación del pasaporte estadounidense, al igual que la decisión de Vietnam de no incluir a EEUU en sus más recientes ampliaciones de exención de visa y la introducción de un nuevo sistema de eVisa en Somalia.

Estos ajustes, según el informe, han deteriorado la posición global de movilidad de los ciudadanos estadounidenses.

Christian H. Kaelin, creador del Índice de Pasaportes Henley, afirma que estos cambios aparentemente pequeños han tenido consecuencias desproporcionadas, lo que pone de relieve lo equilibrado que se ha vuelto el panorama de la movilidad mundial.

"La fuerza decreciente del pasaporte estadounidense en la última década es algo más que una simple reorganización de las clasificaciones: indica un cambio fundamental en la movilidad mundial y en la dinámica del poder. Las naciones que abrazan la apertura y la cooperación se están adelantando, mientras que las que se apoyan en privilegios del pasado se están quedando atrás", dijo Kaelin en el reporte.

PUBLICIDAD

El declive del poder del pasaporte estadounidense simboliza un cambio más amplio en el equilibrio global de movilidad y prestigio diplomático, dice la consultora.

Mientras potencias emergentes amplían su red de acuerdos bilaterales, Estados Unidos enfrenta crecientes barreras que limitan la libertad de movimiento de sus ciudadanos en un mundo cada vez más multipolar.

Mira también: