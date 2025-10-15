El pasaporte de EEUU sale por primera vez en la historia de la lista de los 10 más poderosos del mundo
En contraste, China ha registrado uno de los ascensos más notables de la última década: pasó del lugar 94 en 2015 al 64 en 2025, con un aumento de 37 destinos adicionales con acceso sin visa.
Por primera vez desde que se creó el Henley Passport Index, hace 20 años, el pasaporte de Estados Unidos quedó fuera del grupo de los 10 más poderosos del mundo.
De acuerdo con el ránking publicado por la firma de consultoría este martes, el pasaporte estadounidense cayó del puesto 7 al 12 de los 227 países analizados en 2025.
Los países que se encuentran en los primeros 15 lugares del Henley Passport Index
El Henley Passport Index se elabora a partir de datos proporcionados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y analiza 227 destinos y 199 pasaportes del mundo.
El método consiste en otorgar un punto por cada país o territorio al que un titular de determinado pasaporte puede ingresar sin visa previa, ya sea mediante exención total de visado o visa a la llegada. No se asignan puntos cuando se requiere visa tradicional o autorización electrónica antes del viaje.
Los resultados se actualizan de manera continua conforme cambian las políticas de entrada de los países, lo que convierte al índice en una referencia global sobre libertad de movilidad internacional y la fortaleza diplomática de cada nación, dice el reporte.
- Singapur: 1º lugar – acceso a 193 países
- Corea del Sur: 2º lugar – acceso a 190 países
- Japón: 3º lugar – acceso a 189 países
- Alemania: 4º lugar – acceso a 188 países
- Italia: 4º lugar – acceso a 188 países
- Luxemburgo: 4º lugar – acceso a 188 países
- España: 4º lugar – acceso a 188 países
- Suiza: 4º lugar – acceso a 188 países
- Austria: 5º lugar – acceso a 187 países
- Bélgica: 5º lugar – acceso a 187 países
- Dinamarca: 5º lugar – acceso a 187 países
- Finlandia: 5º lugar – acceso a 187 países
- Francia: 5º lugar – acceso a 187 países
- Irlanda: 5º lugar – acceso a 187 países
- Países Bajos: 5º lugar – acceso a 187 países
- Grecia: 6º lugar – acceso a 186 países
- Hungría: 6º lugar – acceso a 186 países
- Nueva Zelanda: 6º lugar – acceso a 186 países
- Noruega: 6º lugar – acceso a 186 países
- Portugal: 6º lugar – acceso a 186 países
- Suecia: 6º lugar – acceso a 186 países
- Australia: 7º lugar – acceso a 185 países
- Chequia: 7º lugar – acceso a 185 países
- Malta: 7º lugar – acceso a 185 países
- Polonia: 7º lugar – acceso a 185 países
- Croacia: 8º lugar – acceso a 184 países
- Estonia: 8º lugar – acceso a 184 países
- Eslovaquia: 8º lugar – acceso a 184 países
- Eslovenia: 8º lugar – acceso a 184 países
- Emiratos Árabes Unidos: 8º lugar – acceso a 184 países
- Reino Unido: 8º lugar – acceso a 184 países
- Canadá: 9º lugar – acceso a 183 países
- Letonia: 10º lugar – acceso a 182 países
- Liechtenstein: 10º lugar – acceso a 182 países
- Islandia: 11º lugar – acceso a 181 países
- Lituania: 11º lugar – acceso a 181 países
- Malasia: 12º lugar – acceso a 180 países
- Estados Unidos: 12º lugar – acceso a 180 países
- Rumania: 13º lugar – acceso a 179 países
- Bulgaria: 14º lugar – acceso a 178 países
- Chipre: 14º lugar – acceso a 178 países
- Mónaco: 15º lugar – acceso a 177 países
¿A qué se debe la caída de EEUU del top 10 de pasaportes más poderoso?
El informe señala que esta caída refleja una pérdida sostenida de influencia y reciprocidad internacional.
Entre los factores que contribuyeron al descenso se encuentran la pérdida del acceso sin visa a Brasil, luego de que ese país restableciera la obligación de visado para los ciudadanos estadounidenses en abril, así como la exclusión de Estados Unidos de las listas de exención de visa de China.
Otros cambios en Papúa Nueva Guinea y Myanmar también redujeron la puntuación del pasaporte estadounidense, al igual que la decisión de Vietnam de no incluir a EEUU en sus más recientes ampliaciones de exención de visa y la introducción de un nuevo sistema de eVisa en Somalia.
Estos ajustes, según el informe, han deteriorado la posición global de movilidad de los ciudadanos estadounidenses.
Christian H. Kaelin, creador del Índice de Pasaportes Henley, afirma que estos cambios aparentemente pequeños han tenido consecuencias desproporcionadas, lo que pone de relieve lo equilibrado que se ha vuelto el panorama de la movilidad mundial.
"La fuerza decreciente del pasaporte estadounidense en la última década es algo más que una simple reorganización de las clasificaciones: indica un cambio fundamental en la movilidad mundial y en la dinámica del poder. Las naciones que abrazan la apertura y la cooperación se están adelantando, mientras que las que se apoyan en privilegios del pasado se están quedando atrás", dijo Kaelin en el reporte.
El declive del poder del pasaporte estadounidense simboliza un cambio más amplio en el equilibrio global de movilidad y prestigio diplomático, dice la consultora.
Mientras potencias emergentes amplían su red de acuerdos bilaterales, Estados Unidos enfrenta crecientes barreras que limitan la libertad de movimiento de sus ciudadanos en un mundo cada vez más multipolar.
