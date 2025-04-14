Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California, cerca de San Diego

Video Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California: esto es lo que se sabe

Un fuerte sismo de magnitud 5.2 remeció este lunes el sur de California, en un área cercana a San Diego, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según la web, el epicentro estuvo a dos millas y media (4 kilómetros) al sur de la zona montañosa de Julian, conocida por sus manzanas y sus tartas con esta fruta. El remezón se sintió en zonas como San Diego, Pine Valley, Escondido, Palm Springs y el Centro.

Según un reporte de la agencia AP, el sismo se sintió incluso en Los Ángeles.

El Laboratorio Sismológico de California, Caltech, aseguró que el sismo ocurrió a las 10:08 de la mañana, hora del Pacífico.

Hasta el momento, las autoridades policiales del condado de San Diego no han recibido reportes de daños materiales o víctimas. Como el sismo se produjo en tierra, no hay posibilidad de tsunami, advirtieron las autoridades.

La oficina de prensa del gobernador del estado, Gavin Newsom, aseguró que coordinan con las autoridades locales una evaluación de posibles daños y la necesidad de una respuesta de emergencia.

También se sintieron temblores al norte de Los Ángeles, y se suspendieron los servicios de trenes locales.

En las escuelas, los estudiantes fueron escoltados fuera de los edificios como medida de precaución cuando el suelo comenzó a moverse, dijo el capitán Thomas Shoots del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California para el Condado de San Diego.

Así vivieron varias personas el sismo en California

Paul Nelson, propietario de la Eagle Mining, una compañía que ofrece visitas guiadas a una mina de oro clausurada en Julian, dijo a AFP que el sismo había provocado una gran sacudida.

"Pensé que las ventanas iban a saltar por los aires", dijo. "Daba un poco de miedo. Derribó algunas cosas en la tienda de regalos".

Un hombre de Carlsbad dijo a la emisora KTLA que se había producido un movimiento continuo y prolongado.

"Fue bastante salvaje", dijo. "Fue bastante intenso durante unos buenos cuatro a siete segundos.

Riley Ozuna, propietaria del Julian Cafe & Bakery, dijo a AP que algunas tazas cayeron al suelo en su negocio. "Pero todo está bien", afirmó.

El sur de California se ha visto afectado por varios terremotos de gran magnitud en el pasado

La costa oeste de Estados Unidos es la confluencia de placas tectónicas, donde varias fallas geológicas generan temblores frecuentes.

El sur de California se ha visto afectado por varios terremotos de gran magnitud, entre ellos uno en 1994 que sacudió Northridge, en la zona de Los Ángeles, causando decenas de muertos y miles de heridos.

También causó daños por valor de miles de millones de dólares en viviendas e infraestructuras.

Se cree que el terremoto de San Francisco de 1906, que también provocó un tsunami, mató a más de 3,000 personas, algunas de las cuales murieron en los incendios que se declararon tras el potente temblor.

