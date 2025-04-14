Cambiar Ciudad
Terremotos

Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California, cerca de San Diego

La oficina de prensa del gobernador del estado, Gavin Newsom, aseguró que coordinan con las autoridades locales una evaluación de posibles daños y la necesidad de una respuesta de emergencia.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California: esto es lo que se sabe

Un fuerte sismo de magnitud 5.2 remeció este lunes el sur de California, en un área cercana a San Diego, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según la web, el epicentro estuvo a dos millas y media (4 kilómetros) al sur de la zona montañosa de Julian, conocida por sus manzanas y sus tartas con esta fruta. El remezón se sintió en zonas como San Diego, Pine Valley, Escondido, Palm Springs y el Centro.

PUBLICIDAD

Según un reporte de la agencia AP, el sismo se sintió incluso en Los Ángeles.

El Laboratorio Sismológico de California, Caltech, aseguró que el sismo ocurrió a las 10:08 de la mañana, hora del Pacífico.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Hasta el momento, las autoridades policiales del condado de San Diego no han recibido reportes de daños materiales o víctimas. Como el sismo se produjo en tierra, no hay posibilidad de tsunami, advirtieron las autoridades.

La oficina de prensa del gobernador del estado, Gavin Newsom, aseguró que coordinan con las autoridades locales una evaluación de posibles daños y la necesidad de una respuesta de emergencia.

Más sobre Terremotos

En un minuto: Sigue la frenética búsqueda del asesino del CEO de UnitedHealthcare
1:23

En un minuto: Sigue la frenética búsqueda del asesino del CEO de UnitedHealthcare

Estados Unidos
Un terremoto de magnitud 7.0 sacude la costa norte de California: cancelan alertas de tsunami
2 mins

Un terremoto de magnitud 7.0 sacude la costa norte de California: cancelan alertas de tsunami

Estados Unidos
En un minuto: Tormenta tropical Debby toca tierra de nuevo en EEUU
1:18

En un minuto: Tormenta tropical Debby toca tierra de nuevo en EEUU

Estados Unidos
En un minuto: Kamala Harris y Tim Walz comienzan juntos gira electoral por estados clave
1:22

En un minuto: Kamala Harris y Tim Walz comienzan juntos gira electoral por estados clave

Estados Unidos
¿Puede ocurrir un gran terremoto en la Costa Este? Esto dicen los datos históricos
3 mins

¿Puede ocurrir un gran terremoto en la Costa Este? Esto dicen los datos históricos

Estados Unidos
¿Por qué es imposible predecir los terremotos?
1:34

¿Por qué es imposible predecir los terremotos?

Estados Unidos
Una potente réplica de magnitud 4.0 vuelve a sorprender a los habitantes de Nueva Jersey y Nueva York
3 mins

Una potente réplica de magnitud 4.0 vuelve a sorprender a los habitantes de Nueva Jersey y Nueva York

Estados Unidos
Las imágenes del terremoto de magnitud 4.8 en Nueva York y el noreste de EEUU
1:34

Las imágenes del terremoto de magnitud 4.8 en Nueva York y el noreste de EEUU

Estados Unidos
Raro terremoto de magnitud 4.8 sorprendió a habitantes de Nueva York y Nueva Jersey
3 mins

Raro terremoto de magnitud 4.8 sorprendió a habitantes de Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos
El momento en el que un terremoto de magnitud 5.3 sacude el oeste de Texas de madrugada
1:02

El momento en el que un terremoto de magnitud 5.3 sacude el oeste de Texas de madrugada

Estados Unidos

También se sintieron temblores al norte de Los Ángeles, y se suspendieron los servicios de trenes locales.

En las escuelas, los estudiantes fueron escoltados fuera de los edificios como medida de precaución cuando el suelo comenzó a moverse, dijo el capitán Thomas Shoots del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California para el Condado de San Diego.

Así vivieron varias personas el sismo en California

Paul Nelson, propietario de la Eagle Mining, una compañía que ofrece visitas guiadas a una mina de oro clausurada en Julian, dijo a AFP que el sismo había provocado una gran sacudida.

"Pensé que las ventanas iban a saltar por los aires", dijo. "Daba un poco de miedo. Derribó algunas cosas en la tienda de regalos".

Un hombre de Carlsbad dijo a la emisora KTLA que se había producido un movimiento continuo y prolongado.

"Fue bastante salvaje", dijo. "Fue bastante intenso durante unos buenos cuatro a siete segundos.

PUBLICIDAD

Riley Ozuna, propietaria del Julian Cafe & Bakery, dijo a AP que algunas tazas cayeron al suelo en su negocio. "Pero todo está bien", afirmó.

El sur de California se ha visto afectado por varios terremotos de gran magnitud en el pasado

La costa oeste de Estados Unidos es la confluencia de placas tectónicas, donde varias fallas geológicas generan temblores frecuentes.

El sur de California se ha visto afectado por varios terremotos de gran magnitud, entre ellos uno en 1994 que sacudió Northridge, en la zona de Los Ángeles, causando decenas de muertos y miles de heridos.

También causó daños por valor de miles de millones de dólares en viviendas e infraestructuras.

Se cree que el terremoto de San Francisco de 1906, que también provocó un tsunami, mató a más de 3,000 personas, algunas de las cuales murieron en los incendios que se declararon tras el potente temblor.

Mira también:

Video Imágenes de la maternidad de un hospital durante el sismo magnitud 7.7
Relacionados:
TerremotosCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD