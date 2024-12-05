Cambiar Ciudad
Terremotos

Un terremoto de magnitud 7.0 sacude la costa norte de California: cancelan alertas de tsunami

De acuerdo con el reporte, el temblor ocurrió a las 10:44 (hora local) y el epicentro fue detectado a unas 50 millas de Río Dell, una ciudad ubicada en el condado de Humboldt.

Univision picture
Por:Univision
Video Una supercomputadora simuló el sismo y muestra cómo tembló en California

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves la costa norte de California, lo que generó una alerta de tsunami para partes del estado y de Oregon, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, por sus siglas en inglés).

Casi una hora después del poderoso sismo, las alertas de tsunami fueron canceladas.

PUBLICIDAD

En efecto, el USGS dijo en una conferencia telefónica que se esperaba que se cancelaran las alertas de tsunami al mediodía (hora local). "No se esperan olas de tsunami significativas a raíz de este evento (...) Se trató de una falla de deslizamiento, a diferencia de una falla de subducción, por lo que es menos probable que cause tsunamis", indicó el servicio geológico del país.

El fuerte temblor ocurrió a las 10:44 (hora local) y el epicentro fue detectado a unas 50 millas de Río Dell, una ciudad ubicada en el condado de Humboldt.

Más sobre Terremotos

Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California, cerca de San Diego
3 mins

Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California, cerca de San Diego

Estados Unidos
En un minuto: Sigue la frenética búsqueda del asesino del CEO de UnitedHealthcare
1:23

En un minuto: Sigue la frenética búsqueda del asesino del CEO de UnitedHealthcare

Estados Unidos
En un minuto: Tormenta tropical Debby toca tierra de nuevo en EEUU
1:18

En un minuto: Tormenta tropical Debby toca tierra de nuevo en EEUU

Estados Unidos
En un minuto: Kamala Harris y Tim Walz comienzan juntos gira electoral por estados clave
1:22

En un minuto: Kamala Harris y Tim Walz comienzan juntos gira electoral por estados clave

Estados Unidos
¿Puede ocurrir un gran terremoto en la Costa Este? Esto dicen los datos históricos
3 mins

¿Puede ocurrir un gran terremoto en la Costa Este? Esto dicen los datos históricos

Estados Unidos
¿Por qué es imposible predecir los terremotos?
1:34

¿Por qué es imposible predecir los terremotos?

Estados Unidos
Una potente réplica de magnitud 4.0 vuelve a sorprender a los habitantes de Nueva Jersey y Nueva York
3 mins

Una potente réplica de magnitud 4.0 vuelve a sorprender a los habitantes de Nueva Jersey y Nueva York

Estados Unidos
Las imágenes del terremoto de magnitud 4.8 en Nueva York y el noreste de EEUU
1:34

Las imágenes del terremoto de magnitud 4.8 en Nueva York y el noreste de EEUU

Estados Unidos
Raro terremoto de magnitud 4.8 sorprendió a habitantes de Nueva York y Nueva Jersey
3 mins

Raro terremoto de magnitud 4.8 sorprendió a habitantes de Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos
El momento en el que un terremoto de magnitud 5.3 sacude el oeste de Texas de madrugada
1:02

El momento en el que un terremoto de magnitud 5.3 sacude el oeste de Texas de madrugada

Estados Unidos

Inicialmente, el USGS había determinado la magnitud en 6.6. Las autoridades iniciaron labores de evacuación y numerosas personas reportaron haber perdido el servicio eléctrico.

Al menos 5.3 millones de personas en California estaban bajo alerta de tsunami después del terremoto.

Más de un millón de personas sintieron el movimiento telúrico

Más de 1.3 millones de personas vivían lo suficientemente cerca del terremoto como para haberlo sentido, estimó el USGS.

El temblor se sintió hasta en San Francisco, donde los residentes percibieron un movimiento de balanceo durante varios segundos, indicaron medios locales.

El USGS reportó numerosas réplicas menores tras el temblor inicial.

El Distrito de Tránsito Rápido del Área de la Bahía de San Francisco, conocido como BART, detuvo el tráfico en todas las direcciones a través del túnel submarino entre San Francisco y Oakland.

Los visitantes del Zoológico de San Francisco fueron evacuados como resultado del terremoto. Los animales fueron asegurados y el personal fue trasladado a un terreno más alto.

PUBLICIDAD

El fuerte temblor se produjo tras dos sismos más pequeños en la misma zona ayer miércoles, que registraron magnitudes de 4.2 y 4.4, aunque no activaron alertas. Tres minutos después se produjo un terremoto de magnitud 5.8 y a 150 millas de distancia, cerca de Cobb, justo al norte de Santa Rosa.

Relacionados:
TerremotosCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD