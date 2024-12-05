Un terremoto de magnitud 7.0 sacude la costa norte de California: cancelan alertas de tsunami

Video Una supercomputadora simuló el sismo y muestra cómo tembló en California

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves la costa norte de California, lo que generó una alerta de tsunami para partes del estado y de Oregon, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, por sus siglas en inglés).

Casi una hora después del poderoso sismo, las alertas de tsunami fueron canceladas.

PUBLICIDAD

En efecto, el USGS dijo en una conferencia telefónica que se esperaba que se cancelaran las alertas de tsunami al mediodía (hora local). "No se esperan olas de tsunami significativas a raíz de este evento (...) Se trató de una falla de deslizamiento, a diferencia de una falla de subducción, por lo que es menos probable que cause tsunamis", indicó el servicio geológico del país.

El fuerte temblor ocurrió a las 10:44 (hora local) y el epicentro fue detectado a unas 50 millas de Río Dell, una ciudad ubicada en el condado de Humboldt.

Inicialmente, el USGS había determinado la magnitud en 6.6. Las autoridades iniciaron labores de evacuación y numerosas personas reportaron haber perdido el servicio eléctrico.

Al menos 5.3 millones de personas en California estaban bajo alerta de tsunami después del terremoto.

Más de un millón de personas sintieron el movimiento telúrico

Más de 1.3 millones de personas vivían lo suficientemente cerca del terremoto como para haberlo sentido, estimó el USGS.

El temblor se sintió hasta en San Francisco, donde los residentes percibieron un movimiento de balanceo durante varios segundos, indicaron medios locales.

El USGS reportó numerosas réplicas menores tras el temblor inicial.

El Distrito de Tránsito Rápido del Área de la Bahía de San Francisco, conocido como BART, detuvo el tráfico en todas las direcciones a través del túnel submarino entre San Francisco y Oakland.

Los visitantes del Zoológico de San Francisco fueron evacuados como resultado del terremoto. Los animales fueron asegurados y el personal fue trasladado a un terreno más alto.

PUBLICIDAD