Siete hombres acusados del "mayor robo de joyas" de la historia de EEUU

Los autores del “mayor robo de joyas de la historia de EEUU” fueron identificados e imputados este martes con cargos por conspirar y robar un camión blindado en Los Ángeles que transportaba diamantes, esmeraldas y otros objetos por valor de 100 millones de dólares, anunciaron las autoridades federales.

Siete hombres: Carlos Victor Mestanza Cercado, de 31años, Jazael Padilla Resto de 36, Pablo Raul Lugo Larroig, de 41, Victor Hugo Valencia Solorzano, de 60 años, Jorge Enrique Alban, de 33, Jeson Nelon Presilla Flores, de 42 y Eduardo Macias Ibarra, de 36 años, fueron acusados de “dos cargos de conspiración para cometer robo de envíos interestatales y extranjeros y robo de envíos interestatales y extranjeros”, dice un comunicado de la fiscalía del Distrito Central de California.

Pablo Raúl Lugo Larroig y Jeson Nelon Presilla Flores fueron detenidos el lunes y comparecieron el martes ante un tribunal federal de Los Ángeles, según consta en los registros judiciales. Ambos fueron acusados de cargos federales de robo y conspiración.

Otros cuatro de los hombres sospechosos permanecen en libertad, mientras que Jazael Padilla Resto cumple condena en Arizona por un robo no relacionado y se esperaba que compareciera ante el tribunal de Los Ángeles en las próximas semanas.

Así fue “el mayor robo de joyas de la historia de EEUU”

El atraco se produjo en julio de 2022, después de que los sospechosos vigilaran y observaran el camión blindado que salía de una feria internacional de joyería cerca de San Francisco con 73 bolsas de joyas, según la acusación.

Los sospechosos siguieron al camión durante unas 300 millas hasta un área de descanso al norte de Los Ángeles y se llevaron 24 de las bolsas que, según las autoridades, también contenían oro, rubíes y relojes de lujo.

Algunas de las joyas han sido recuperadas, según informó el martes la fiscalía de California en un comunicado de prensa.

Mestanza, Padilla, Lugoy Valencia también están acusados de otros robos, incluido uno en marzo de 2022, en el que se llevaron de un camión aparatos electrónicos por valor de 240,000 dólares, dice el comunicado.

Según la acusación, algunos de los siete acusados actuaban como vigías, mientras que los otros irrumpían en los camiones y robaban la mercancía, a veces por la fuerza o amenazando con violencia a los conductores.

De ser declarados culpables, Mestanza, Padilla, Lugo, Valencia y Alban se enfrentarían a penas máximas de 20 años de prisión federal por cada cargo de robo, y todos los acusados se enfrentarían a una pena máxima legal de cinco años de prisión federal por el cargo de conspiración de robo y de 10 años de prisión federal por cada cargo de robo, dice el comunicado.

